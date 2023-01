El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena no s’ha fet esperar i amb l’entrada en vigor de la reforma del Codi Penal ha donat a conèixer la seva decisió sobre l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la resta de fugits investigats per la seva participació en el procés. A l’expresident li retira el delicte de sedició, que declara derogat i sense poder ser reemplaçat pel nou delicte de desordres públics agreujats, i manté la seva recerca i captura pel de malversació i un de desobediència.

Segons l’instructor del procés al Suprem, la derogació del delicte de sedició planteja un «context pròxim a la despenalització» dels fets investigats, al no encaixar en els desordres públics agreujats que es castiguen ara. Per això ha deixat sense efecte les euroordres actuals per sedició, tot i que manté la recerca i captura de Puigdemont, així com la de Toni Comín i Lluís Puig per malversació i desobediència.

A més, posposa la decisió d’emetre una nova euroordre contra Puigdemont i els altres dos acusats de malversació a la resolució dels tribunals de la UE sobre la immunitat parlamentària i la qüestió prejudicial. Les que surten més beneficiades són la secretària general d’ERC, Marta Rovira, i l’exconsellera Clara Ponsatí, a l’estar només acusades de desobediència, fet que veient el precedent de Meritxell Serret i Anna Gabriel els permetria venir a Espanya sense risc a passar per la presó.