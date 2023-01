Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc presumptes membres d'una xarxa que es dedicava a robar vehicles pràcticament nous que transportaven per via marítima fins a Gàmbia, després de canviar-los la matrícula, per vendre'ls en aquest país.

Segons ha informat la policia catalana, els detinguts, d'entre 23 i 65 anys, ocultaven els vehicles sostrets en una nau de Mataró (Maresme) on els treien la matrícula original o eliminaven el seu nombre de bastidor. La investigació, duta a terme per la Unitat Operativa de Mobilitat (UOM) dels Mossos d'Esquadra en col·laboració amb agents de la comissaria de Mataró i en la qual s'esperen més detencions, es va iniciar a mitjans del mes de novembre passat, arran d'un robatori tipus "teloner" -sostracció de mercaderia de camions estacionats- a Mataró. Desarticulem un grup criminal especialitzat en el robatori de vehicles que enviaven per mar a Gàmbia en contenidors industrials https://t.co/e6YrKWVGYO pic.twitter.com/I77sSmIJ4q — Mossos (@mossos) 14 de enero de 2023 Aquest robatori va destapar l'existència d'una organització que es dedicava a sostreure cotxes per traslladar-los a Gàmbia per via marítima, a contenidors, i el passat mes de desembre va ser detingut el primer dels suposats membres de la xarxa. Els Mossos van descobrir que almenys set persones formaven part de la banda, que comptava amb la infraestructura i coneixements necessaris per robar els cotxes, mitjançant dispositius electrònics específics per obrir els vehicles i inutilitzar els seus sistemes de seguretat. La seva àrea d'actuació era extensa: s'han recuperat vehicles robats en el nord i el sud de l'àrea metropolitana i a la regió policial de Barcelona. En paral·lel a l'operació policial, l'Agència Tributària i la Delegació Especial de Vigilància Duanera han obert un expedient sancionador per contraban. Els detinguts, que van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a la disposició del jutjat de guàrdia de Mataró, estan acusats dels delictes de robatori i furt de vehicle, a més de falsificació de document mercantil i pertinença a grup criminal.