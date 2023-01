Els Mossos d'Esquadra van detenir el 12 de gener un home com a presumpte autor de quatre atracaments a punta de pistola a benzineres de Tarragona en només 48 hores. El lladre, de 25 anys i amb nombrosos antecedents, utilitzava una arma de foc simulada per intimidar les víctimes i ja ha ingressat a presó. La investigació policial es va iniciar el 21 de desembre passat arran de l'atracament amb arma de foc en una gasolinera de Tarragona. En aquest cas, el pispa va accedir pels voltants de les 20.15 hores dins de la botiga de la gasolinera i, un cop a l'interior, va apropar-se al treballador i va exhibir una arma de foc per intimidar-lo i reclamar-li la recaptació de la caixa.

Detingut al barri de Bonavista Una hora més tard, es va desplaçar fins a una segona benzinera també de Tarragona i va utilitzar el mateix 'modus operandi' per robar els diners de la caixa enregistradora. Així mateix, dos dies després de cometre els assalts, el detingut va perpetrar un tercer i quart atracament a punta de pistola en dues benzineres més, una al barri de Ponent i l'altra a la ciutat de Tarragona. Tots els assalts es van cometre durant la franja horària tarda-vespre i el lladre es tapava completament el rostre per evitar ser reconegut per la policia i les càmeres de seguretat. En les quatre ocasions va exhibir una arma de foc curta per intimidar els treballadors i aconseguir el botí econòmic. La investigació va permetre esbrinar la identitat de l'autor material dels atracaments i, en el marc d'un dispositiu policial al barri de Bonavista, van detenir-lo dijous 12 de gener al matí. Aquella mateixa tarda, agents de la Unitat d'Investigació de Tarragona van realitzar una entrada i perquisició en el domicili de l'arrestat i van localitzar part de la vestimenta que va utilitzar en els atracaments. El detingut, amb nombrosos antecedents policials per delictes patrimonials, va passar ahir dissabte a disposició judicial i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.