Infermeres de Catalunya ja havia convocat vaga pel 25 i 26 de gener com a membre de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya i ara ha anunciat que s'adhereix a la convocatòria d'aturada pel 24 feta per la Intersindical. El sindicat ha defensat que té prou motius per anar a la vaga perquè no es pot normalitzar "ni la precarietat ni el col·lapse" del sistema sanitari. En un comunicat, ha assegurat que els professionals estan esgotats, que s'ha normalitzat la falta de professional i que es posen en risc els drets dels treballadors. D'altra banda, reclamen la millora de la remuneració, el reconeixement de les especialitats i la capacitat d'accedir a llocs de direcció.