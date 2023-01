No, no és una cosa que passi molt de tant en tant. Cada dia a Catalunya es registren 15 sinistres de trànsit que tenen com a principal causa la presència d’un animal a la calçada. El més probable és que sigui un senglar, però podria ser també un cabirol. Només el 2022 es van registrar 5.824 accidents d’aquesta mena, un 25% més que l'any 2021 i cinc vegades més que l'any 2010. Com hem d’actuar quan se’ns creua un animal a la carretera? ¿Qui és el responsable de l’incident? Vegem-les.

Vagi per davant que no és gaire just culpar els animals de qualsevol incidència viària. Ni tan sols quan tenen lloc en un entorn urbà i s’escapen dels dominis del seu amo. Les carreteres, al cap i a la fi, són fronteres artificials que guillotinen entorns naturals i, tot i que hi hagi ponts o passos subterranis, la intel·ligència no els dona per a tant, ni falta que els fa, així que travessen la carretera a la recerca d’aliment sense fixar-se en la presència de màquines de ferro que circulen a gran velocitat.

Segons el Servei Català de Trànsit, el més recomanable, encara que soni cru, és no evitar l’impacte amb el senglar, ja que esquivar-lo i envair el sentit contrari, on pot venir un cotxe de cara, o sortir-se de la via, són maniobres que poden tenen conseqüències molt pitjors per als ocupants del vehicle. El més probable és que matem l’animal, és cert, i és una tragèdia, però haurem salvat les nostres vides. A més dels danys al cotxe o a la infraestructura, que serien, sens dubte, un mal molt menor en aquestes circumstàncies.

Millor les llargues

A més de no evitar el xoc directe, Trànsit recomana moderar la velocitat, especialment en la franja horària en què hi ha més activitat animal, i sobretot també en els trams de carretera on el camp de visió queda reduït per la presència d’arbres, vegetació o camps de cultiu. També, sempre que sigui possible, es recomana utilitzar els llums de llarga distància. En cas que es produeixi el xoc, cal trucar immediatament al 112 i no tocar l’animal afectat.

Sobre la responsabilitat, el 2015 es van introduir uns canvis en la llei de seguretat viària en tot el que té a veure amb els accidents cinegètics. Segons detalla el Servei Català de Trànsit, en la majoria dels atropellaments la responsabilitat final recau en el conductor, tant dels danys materials com dels danys a persones. Hi ha excepcions. En el cas que el sinistre es produeixi com a conseqüència directa d’una batuda de caça, realitzada el mateix dia o que hagi finalitzat 12 hores abans, el responsable és, llavors, el propietari del terreny.

Mascotes

El responsable serà el titular de via en el cas que no s’hagi reparat un tanca que exerceixi de colador d’animals i també en el cas que no s’hagi senyalitzat (advertència d’animals solts) un tram amb alta sinistralitat d’aquests accidents. En el cas que es tracti d’un animal domèstic, el responsable, segons dicta l’article 1.905 del Codi Civil, serà el propietari. Segons un estudi de la companyia d’assegurances Línea Directa fet públic a l’octubre, només el 6% dels seus clients va ser compensat després d’un accident en el qual es va veure implicat un animal. Abans de la reforma legislativa aquest percentatge era del 43%.