Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Neucat per la possibilitat que aquest dimarts hi hagi nevades a partir de 200 metres d'altitud a diferents punts de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que hi pugui haver gruixos superiors als dos centímetres. Alhora, les prediccions indiquen que de matinada podrà nevar, també, arran de mar a l'extrem nord-est del país. A partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 metres, tret de la zona de Ponent i del terç sud de Catalunya.