Protecció Civil ha activat la fase de prealerta del pla d'emergències Neucat per la possibilitat que aquest dimarts hi hagi nevades a partir de 200 metres d'altitud a diferents punts de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que hi pugui haver gruixos superiors als dos centímetres. Alhora, les prediccions indiquen que podrà nevar, també, arran de mar a l'extrem nord-est del país. A partir de la tarda la cota pujarà fins als 800 metres, tret de la zona de Ponent i del terç sud de Catalunya.

Cauen flocs de neu en zones poc habituals com la part alta de Barcelona Alguns flocs de neu han començat a caure a primera hora d'aquest dimarts a zones on és poc habitual, com la part alta de Barcelona, el Vallès Occidental i l'Oriental i alguns punts del Maresme. Des de primera hora del matí neva de manera aïllada i feble, amb una cota de neu entre els 100 i els 300 metres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Nevant al barri del Rectoret, collserola, 320 metres!🥶 pic.twitter.com/2BwpqgL705 — Carles Sanchez (@CarlesVicenteS1) 24 de enero de 2023 Setmana de fred intens i amb la possibilitat de neu a cotes baixes