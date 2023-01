El futbolista Dani Alves ha ingressat aquest dilluns al matí a la presó de Brians 2, procedent de la de Brians 1. Alves va ingressar divendres passat a la presó investigat per una suposada agressió sexual la nit del 30 de desembre a la discoteca Sutton de Barcelona. Se l’ha traslladat a Brians 2, que és un centre per a interns penats, tot i que també acull preventius, perquè disposa de mòduls residencials més petits, el que permet garantir millor la seguretat i la convivència. Actualment, els mòduls de Brians 2 acullen una mitjana de 80 interns i els de Brians 1, uns 200.

La decisió s’ha pres des de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima del Departament de Justícia, que assegura que no es fa res diferent del que es fa amb qualsevol altre intern. A més, en el fet del trasllat la tipologia del delicte no ha estat un factor a tenir en compte, asseguren les mateixes fonts. A Brians 2, l’intern ha estat acollit en el departament d’ingressos, on serà visitat pels professionals del centre, que seran els que decidiran el mòdul residencial en el qual romandrà.

Quan un intern ingressa en un centre penitenciari, els funcionaris de vigilància verifiquen la seva identitat, i li fan un escorcoll personal i de les seves pertinences, els professionals sanitaris visiten l’intern i l’equip de tractament s’entrevista amb l’intern per decidir la inclusió en el grup que correspongui. El reglament penitenciari fixa un màxim de 5 dies per al procediment d’ingrés, que es poden ampliar per motius de seguretat o sanitaris.

Alves va declarar divendres al matí davant dels Mossos a la comissaria de Les Corts i després va ser conduït a la Ciutat de la Justícia, on va passar a disposició judicial. A banda de l'investigat, també van declarar davant la jutgessa la presumpta víctima i un testimoni. La fiscalia va demanar presó sense fiança per l'elevat risc de fuga, i la magistrada ho va acordar.

La víctima va avisar els vigilants de seguretat que el jugador de futbol li havia realitzat tocaments que ella no havia consentit. Dies després, la dona va presentar una denúncia i els Mossos van obrir una investigació per aclarir els fets, tot i que ja havien obert diligències perquè havien estat informats prèviament per la discoteca.