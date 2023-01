La Generalitat de Catalunya ha convocat 850 noves places d’accés al cos dels Mossos d’Esquadra, amb una reserva del 40% per a dones. D’aquesta manera, el Departament d’Interior vol avançar cap a la feminització de la plantilla d’agents de la policia catalana per garantir la paritat i la igualtat de gènere. Actualment, el 23% de les integrants d’aquest cos de seguretat són dones.

Les persones aspirants tenen fins al 13 de febrer per inscriure’s a la convocatòria, que inclourà una prova voluntària de coneixement d’idiomes.

Un pas més cap a la igualtat

El Parlament de Catalunya va donar llum verda el 2015 a la Llei d'igualtat efectiva de dones i homes, que obliga les institucions de la Generalitat a dotar-se de plans d'igualtat que garanteixin, entre d’altres, una representativitat paritària. D’acord amb aquesta llei, això es produeix quan cap sexe supera el 60% ni és inferior al 40%.

En la mateixa línia, el Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la Policia de la Generalitat, aprovat el desembre del 2021, preveu "fomentar l'assoliment d'una representació paritària”. Aquesta fita, de moment, està lluny d'aconseguir-se als cossos operatius de la Generalitat: Mossos d'Esquadra, Bombers i Agents Rurals.

Per aquest motiu, el Departament d’Interior que encapçala el conseller Joan Ignasi Elena mantindrà mesures de discriminació positiva en les proves d’accés a aquests cossos fins que els percentatges entre homes i dones s’acostin més. I no es tracta de xifres, sinó d’eficàcia. El titular d’Interior defensa que “com més s’assemblin els cossos de seguretat a la societat que serveixen, més eficaços seran”.

Punts per coneixement d’idiomes a les oposicions

Les oposicions d’accés al cos dels Mossos comptaran amb una prova voluntària d’avaluació de coneixement d’idiomes. Consistirà en la realització d’un qüestionari de comprensió oral d’un llistat de fins a 16 idiomes, entre els quals la persona aspirant pot escollir-ne dos.

La convocatòria inclourà quatre proves obligatòries i eliminatòries amb un qüestionari test de coneixements, una prova d’aptituds, una prova física d’agilitat, força i velocitat, un test de competències, i una prova de llengua catalana. Els aspirants també hauran de fer una entrevista per avaluar el grau d’adequació professional (responsabilitat, resolució de problemes, cooperació, autocontrol, habilitats socials, etc.) i, a més, es revisaran les causes d’exclusió per manca d’aptitud psicofísica i de tatuatges.

Les persones que superin les oposicions hauran d’acreditar els mèrits previstos en la convocatòria, que se sumaran a la puntuació de les proves. Les persones admeses faran un curs selectiu de formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i, posteriorment, entraran en la fase de pràctiques, també selectives i obligatòries, durant un període de dotze mesos.