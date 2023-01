Els Mossos d'Esquadra han reforçat la vigilància als centres de culte després de l'atac a dues esglésies d'Algesires aquest dimecres al vespre. Segons ha avançat RAC1 i han confirmat fonts policials a l'ACN, s'incrementaran les patrulles de seguretat ciutadana al voltant sobretot de les esglésies catòliques i es farà presència estàtica d'unitats antiavalots i ordre públic, Brimo i ARRO, en els centres religiosos més importants. El doble atac a Algesires s'investiga com a terrorisme i de moment s'ha detingut un jove per haver mort un sagristà i haver ferit greument amb un matxet un capellà i tres feligresos.

Justament, el sindicat de Mossos USPAC va registrar aquest dimecres un escrit adreçat al director general de la Policia, Pere Ferrer, demanant mesures urgents davant "l'increment exponencial de violència als espais públics i mitjans de transport de tot Europa durant aquest mes", sobretot amb arma blanca. Així, a banda de l'atac d'Algesires, USPAC recorda l'atac a l'estació de tren del Nord de París l'11 de gener, l'estació de Midi de Brussel·les el 17 de gener, i el d'aquest mateix dimecres en un tren a prop d'Hamburg.

Per tot això, el sindicat ha demanat de fa temps formació i mitjans en matèria antiterrorista, intervenció sanitària en enfrontaments armats i cursos específics de defensa davant d'atacs amb arma blanca. USPAC recrimina a Ferrer que sempre els ha respost amb paraules com "estudiar", "implementar", "valorar", "treballar", però el resultat ha estat "mediocre", cosa que preocupa al sindicat. "Ja no els queda l'excusa de la pandèmia", ha dit USPAC en un comunicat.

"Ens continua preocupant aquesta inacció, i la nul·la implementació de cap mesura addicional de seguretat passiva a les dependències policials en els últims anys i la sensació que per aquest Departament d’Interior l’amenaça terrorista és cosa del passat", lamenta el sindicat.

Per tot això, han sol·licitat altre cop mesures com implantació d'arcs de seguretat a totes les comissaries, increment d'efectius de seguretat als edificis policials, normalitzar l'ús diari d'armes llargues mentre es mantingui la situació d'amenaça i garantir la formació dels agents.

"Donem per fet, senyor Ferrer, que la seva resposta passarà a formar part de la nostra biblioteca d’estudis i excuses del Departament d’Interior, però USPAC no deixarà mai de recordar-los que, com a garants de la seguretat dels mossos, en són totalment responsables", conclou el comunicat.