Un home i una dona han mort aquest dissabte al migdia atropellats per un cotxe a Navarcles (Bages). Segons fonts dels serveis d'emergències consultats per l'Agència Catalana de Notícies (ACN), es tracta de dues persones de 72 i 77 anys envestides per un cotxe que ha perdut el control al carrer del Tèxtil de la localitat, a tocar d'una zona d'aparcament. Arran de l'accident s'han activat almenys quatre unitats i un comandament del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'avís de l'atropellament s'ha rebut a les 13.36 hores.

Segons informa Regió7, Els finats són un home conegut a la població perquè feia teatre al grup d'esplai del poble, Domènec Seubas, i la seva parella, Josefina Moyano, navarclina de tota la vida. El conductor, un jove de Navarcles que pilotava un Subaru, s'ha aturat i ha esperat fins que ha arribat la policia. En un primer moment ha estat traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on se li ha fet un examen mèdic que no ha trobat ferides significatives. Ha donat negatiu en drogues i alcohol. Un cop realitzades totes les proves, ha quedat detingut com a presumpte autor de dos homicidis imprudents.