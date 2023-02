L'exjugador del FC Barcelona Dani Alves s'aferra per defensar la seva innocència en l'enregistrament de la càmera de vigilància del reservat de la discoteca Sutton on en un lavabo privat presumptament va agredir sexualment a la jove denunciant. Així ho exposa el recurs, signat per l'advocat Cristóbal Martell i al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, en el qual reclama la seva excarceració amb una sèrie de mesures, com l'obligació de comparèixer en el jutjat, la prohibició d'acostar-se a la víctima i la instal·lació d'una polsera telemàtica per poder geolocalitzar-lo i controlar-lo. Una altra possibilitat que exposa és que se li imposi una fiança per aconseguir la llibertat condicional. La defensa recalca que el brasiler no fugirà i que no existeix risc de fugida.

Dani Alves demana la seva excarceració L'escrit argumenta que les imatges captades en el reservat posen en "severa quarantena o dubte valoratiu" algunes de les afirmacions que s'exposa en l'ordre d'empresonament dictada per la jutgessa instructora, i que ofereix credibilitat i versemblança a la declaració de la víctima. En entendre del lletrat, aquestes asseveracions "es revelen com a inconsistents per inexactes". Intimidació El recurs exposa que en el vídeo es constata l'entrada de la denunciant, la seva cosina i una amiga a les 3.20 hores en el reservat i durant 20 llargs minuts s'observa a un grup de cinc persones departint "de manera lúdica i festiva envoltats de moltíssima gent". Ho defineix com un espai obert, que "dista molt de ser el context i escenari d'intimidació ambiental" que la jurisprudència estima com a necessari per a "doblegar la capacitat de la víctima i la seva autodeterminació", manté el recurs. L'escrit detalla que en l'enregistrament es pot observar com Alves es dirigeix en un moment determinat al lavabo del reservat. Al cap de dos minuts (3.44 hores), la denunciant, "després d'estar durant un temps parlant amb les seves dues amigues i un cambrer, es dirigeix" a la porta d'aquest habitacle i entra sense que el jugador, que ja estava dins, "li franquegi el pas o obri la porta". L'advocat sosté que "les imatges parlen per si soles". Recalca que "aquest és el moment previ a la trobada sexual en el diminut espai o bany en el qual va entrar primer un i després l'altra". Segons la defensa del futbolista, la dona "descriu i expressa com viscut en un clima de terror o microcosmos de dominació" un escenari que, al seu entendre, les imatges "desmenteixen". La víctima, no obstant això, va denunciar i va declarar davant la jutgessa instructora que Alves li va demanar que el seguís a través d'una porta que conduïa, sense que ella ho sabés, a un bany de dimensions reduïdes. Segons la seva versió, en accedir a l'habitacle, va veure que hi havia un excusat i un rentamans i va intentar sortir, però Alves li ho va impedir. Després, el jugador es va asseure en el vàter, li va pujar el vestit, li va demanar que digués que era la seva "putita", la va obligar a asseure's damunt d'ell, la va tirar al terra, la va obligar a fer-li una fel·lació a la qual ella es va resistir activament, la va bufetejar, la va aixecar del terra i la va penetrar fins a ejacular. Després d'això, li va dir que esperés a sortir perquè primer ho faria ell. La zona vip La defensa fia la seva estratègia en l'ambient distès i obert de la zona vip, atès que el que va passar a l'interior del bany -16 minuts, segons les imatges- és la paraula de l'un contra l'altre. En aquest sentit, el recurs incideix en el fet que el reservat no és una zona tancada i estancada, sinó que es troba a la vista de l'àmplia i concorreguda sala. Les imatges, segons l'advocat, "pugnen i entren en conflicte i contradicció" amb la descripció que fa la denunciant". "És allà on ens assalta el dubte" i "ens permet dubtar raonablement" que el seu relat de "l'esdevingut en la solitud de la parella en en el bany" pugui "estar també adornat d'idèntics elements de distorsió narrativa". El futbolista reconeix, a través del seu advocat, la seva "erràtica" declaració davant la jutgessa, negant primer la trobada sexual que acaba acceptant. La negativa d'inici, sosté el recurs, "troba natural i rudimentària explicació en la voluntat de preservar a la seva dona i fills d'una conducta "potser impròpia de relació sexual". Joana Sanz demana el divorci a Dani Alves "Arrelament personal" Per defensar que no existeix risc de fugida, l'advocat recalca que Alves "va acudir voluntàriament" a declarar davant els Mossos el passat 20 de gener, tot i que determinats mitjans de comunicació anunciaven que seria detingut. L'escrit argumenta que, després de volar de Mèxic a Tenerife per assistir a l'enterrament de la seva sogra, el futbolista va volar a Barcelona "coneixent" que la unitat policial que portava el cas està especialitzada en agressions sexuals i, no obstant això, no va volar a Mèxic on exercia fins al mes passat la seva professió. El lletrat, a més, ha aportat documentació per demostrar l'arrelament "personal, familiar, social i empresarial" del jugador a Barcelona i que l'equip on aquest militava, el Pumas de Mèxic, el va acomiadar al gener quan va entrar a la presó. El recurs al·lega que, així mateix, diverses companyies han rescindit contractes de patrocini, publicitat i imatge signats amb el brasiler.