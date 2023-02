El Govern i el PSC han arribat a un acord de pressupostos per al 2023 després de setmanes de negociacions, segons han anunciat les dues parts aquest dimecres al matí. L'acord inclou un document sobre grans infraestructures que comprèn la B-40, la "modernització" de l'aeroport del Prat i el Hard Rock. Aquests són tres projectes que els de Salvador Illa exigien per a validar els comptes. A banda, l'acord inclou diverses qüestions en blocs sobre la prosperitat econòmica, la societat del coneixement, les energies renovables, la salut, els drets socials, l'educació o la seguretat.

Acords en infraestructures, el principal escull

Sobre la Ronda Nord, que ha estat el gran escull les darreres setmanes durant la negociació, Govern i socialistes han acordat fer efectiu, dins del primer trimestre del 2023, amb el ministeri de Transports, el conveni d'acord i finançament que garanteixi la redacció del projecte. Aquest redactat va en la línia de la moció que el PSC va aprovar al Parlament la setmana passada i a la qual els republicans van votar-hi a favor per a facilitar la negociació de pressupostos.

Pel que fa al Hard Rock, el document apunta que durant el 2023 es completaran els processos relacionats amb l'inici del projecte del Consorci Recreatiu i Turístic de Salou i Vila-seca, prèvia aprovació definitiva del Pla de Desenvolupament Urbanístic, durant el primer semestre del 2023, i mantenir la disponibilitat dels terrenys.

Sobre l'aeroport, l'executiu i els socialistes han expressat que acordaran durant aquest any, amb el govern espanyol, una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya per a "transformar" l'aeroport perquè esdevingui un hub internacional. També preveu una inversió, fins el 2026, de 49 MEUR a l'àrea del Delta de Llobregat per assolir un espai natural i amb biodiversitat.

1.284 MEUR més a Salut

El Departament de Salut rebrà 12.212,8 MEUR, un pressupost que compta amb 1.284 MEUR més que el de l'any passat. De l'import total, el 24% des recursos aniran a l'atenció primària, que comptarà amb 2.100 MEUR. A més, també es vol millorar els condicions laborals i retributives dels professionals i l'harmonització de les condicions de tots els professionals del sistema públic.

Entre els punts acordats hi ha l'increment de 30 MEUR a salut mental i destinar 30 MEUR a augmentar la dotació de les polítiques de salut pública, amb mesures com l'augment de fins a 485 professionals a l'ASPCAT entre 2023 i 2027.

Es dedicarà 50 MEUR a disminuir les llistes d'espera quirúrgiques, diagnòstiques i de consultes externes, i es proposa incrementar l'oferta de places de formació sanitària especialitzada. A més, es preveu destinar el 4,9% del pressupost a infraestructures i equipaments del sistema i completar el desplegament d'higienistes bucodentals fins arribar als 365. PSC i Govern també han acordat que l'executiu impulsi l'avantprojecte de llei de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària perquè s'aprovi l'any que ve.

52,3 MEUR més a llars d'infants i 39 MEUR més a concerts

Pel que fa a educació, s'ha acordat sumar 52,3 MEUR al finançament de les llars d'infants per a garantir la gratuïtat de l'I2, augmentar en 39 MEUR el pressupost a concerts educatius –amb +28,1 MEUR a la millora del mòdul de funcionament i +10,9 MEUR a despeses de funcionament-, i 23,7 MEUR més al pla d'equipaments educatius (fins als 138 MEUR). També hi haurà 58 MEUR per al desplegament del Pacte contra la segregació escolar.

En l'àmbit dels drets socials, s'ha aprovat consolidar l'increment del 3% de tarifes i durant el primer trimestre de 2023 impulsar un nou increment del 4% amb efectes 1 de gener de 2023 a tot el sector social. També es destinarà 56 MEUR a incrementar en 2.000 el nombre de places residencials i de centre de dia per a persones dependents, i 50 MEUR més a crear noves prestacions econòmiques vinculades a residències, centres de dia i serveis d'assistència domiciliària.

Energies renovables

En relació a les energies renovables, d'acord amb el pacte Govern-PSC es dedicarà 180 MEUR a l'acceleració de la instal·lació de fonts de producció d'aquesta energia per a l'autoconsum domèstic i industrial, el doble del 2022. L'energètica pública del Govern rebrà 25 MEUR, es destinarà 54 MEUR a la segona fase del Programa Barris per a la rehabilitació d'edificis per a la millora de l'eficiència, s'incorporaran 75 treballadors més al Departament d'Acció Climàtica per accelerar la tramitació de projectes sobre renovables i es crearà l'Oficina Tècnica de Barris i Viles.

56 MEUR més a mesures de suport a la indústria

Pel que fa a al model productiu, s'ha acordat incrementar en 56 MEUR –fins als 105 MEUR- el pressupost destinat a mesures de suport a la indústria, mentre que es dedicarà 20 MEUR a les línies de reindustrialització, amb la previsió d'arribar a executar-ne 50 MEUR durant el 2023. Hi haurà 15 MEUR més a agroindústria, 20 MEUR a convocatòries en l'àmbit de descarbonització i automatització de processos.

També s'ha acordat garantir tots els imports consignats al Pacte Nacional per a la Indústria per al 2023, que són 680 MEUR.

Pel que fa a l'àmbit del coneixement, s'ha acordat engegar un pla d'inversions universitàries amb una aportació mínima de 125 MEUR del 2023 al 2027. Es desplegarà la llei de la ciència i es destinarà 20 MEUR a inversió pública en recerca, desenvolupament i innovació. També es destinarà 15 MEUR a un programa d'inventius de millora de la docència, 17,2 MEUR a garantir les despeses del creixement vegetatiu de les universitats.

Entre els punts acordats hi ha invertir, durant els propers 5 anys, 120 MEUR per doblar el volum d'aigua regenerada a Catalunya fora de l'àrea metropolitana, així com impulsar el projecte d'una nova planta de regeneració d'aigua del Besós.

S'acorda convocar 840 places de Mossos anualment

En l'àmbit de la seguretat, s'ha acordat convocar anualment 840 noves places de Mossos anualment i aprovar el Pla General de Seguretat de Catalunya 2023-2026 durant l'any 2023.

Entre els acords en l'àmbit de mobilitat hi ha diverses actuacions d'ampliació i millora de la xarxa del Ferrocarril Metropolità per 19,7 MEUR. També destinar 20 MEUR a l'adquisició i remodelació de trens del metro, 5 MEUR per assumir la titularitat de l'Eix Transversal de Ponent, entre altres actuacions.

Cultura i comunicació

A més, s'ha acordat destinar l'1,5% del pressupost a la cultura. També s'ha pactat incrementar en 32 MEUR el pressupost de la CCMA i fer un estudi que descrigui les modificacions i tràmits que s'haurien de fer perquè l'Agència Catalana de Notícies (ACN) s'integri a la corporació de la CCMA.

Seguiment de l'acord

A més, s'ha acordat crear una comissió de seguiment de l'acord que s'haurà de reunir, com a mínim, amb caràcter trimestral o quan una de les parts ho demani, i que estarà formada per tes representants del Govern i tres del PSC per avaluar l'execució dels acords i per resoldre dubtes o conflictes.

El Govern s'ha compromès a fer un seguiment quantitatiu i qualitatiu de cada mesura, detallant la dotació pressupostària assignada a cada mesura i el percentatge d'execució amb caràcter trimestral. La comissió també farà seguiment dels ajuts i contractes destinats a mitjans de comunicació vinculats a difusió, publicitat institucional, projectes d'innovació, estructurals o via fons Next Generation.

Fonts del Govern assenyalen que a l'acord pactat amb el PSC no es parla de l'ampliació de l'aeroport ni de tancar delegacions catalanes, com demanaven els socialistes, així com tampoc la supressió de la Renda Bàsica Universal, que asseguren que és a la llei de mesures d'acompanyament.