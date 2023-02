El líder del PSC, Salvador Illa, ha advertit que no serà un soci permanent del Govern de Pere Aragonès tot i el pacte pels pressupostos. "No és un acord de legislatura", ha remarcat en una roda de premsa des del Parlament, on també ha insistit que seguirà treballant en la construcció d'una alternativa a l'executiu. També ha explicat que li preocupa molt poc que Aragonès pugui esgotar o no la legislatura i que el que li preocupa és que governi: "Hem donat un instrument perquè ho faci". El primer secretari dels socialistes ha subratllat "l'exercici de responsabilitat" del seu grup i ha celebrat que amb l'entesa, Catalunya passa "de la inèrcia a l'acció".

Illa també ha expressat que aquests no són els comptes que haurien aprovat si tinguessin una majoria més àmplia, però s'ha mostrat satisfet amb el resultat. També ha negat haver maniobrat d'acord amb "càlculs electorals", amb les eleccions municipals a tocar. Illa ha admès que hi ha hagut moments en què les converses han estat a punt de trencar-se, però ha afirmat que una de les seves obsessions els últims mesos ha estat "no deixar Catalunya sense pressupostos". Govern i PSC han fixat una comissió de seguiment de l'acord per avaluar l'execució dels compromisos. Illa ha assegurat que es mou "pel principi de bona fe", però que s'han previst mecanismes de comprovació i ha parlat de "confiança verificable". El primer secretari del PSC ha definit els tres eixos del contingut de l'acord: generació de prosperitat, protecció social i transparència. Ha celebrat que el compromís de desencallar el Hard Rock amb l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) durant el primer semestre del 2023; el compromís de desbloquejar i tirar endavant el tram de la B-40 i també per acordar el model de traspàs de Rodalies. Sobre l'aeroport del Prat, del qual els socialistes en reclamaven l'ampliació, el Govern es compromet a acordar durant aquest any, amb el govern espanyol, una comissió tècnica que permeti abordar el nou model aeroportuari que necessita Catalunya per a "transformar" l'aeroport perquè "guanyi capacitat" i esdevingui un hub internacional. Per a Illa aquesta és una decisió "definitòria d'un mandat" i ha destacat que amb aquest redactat no renuncien al seu plantejament i alhora s'arriba a un consens ampli. "Hem trobat un punt d'entesa sobre que s'ha de guanyar capacitat a l'aeroport", ha dit.