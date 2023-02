Era una de les més grans reivindicacions de l’escola i un compromís de la Conselleria de Feminismes. Aquest dimarts el Govern ha aprovat el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació infantil, que per primera vegada inclou els dos cicles d’aquesta etapa (de 0 a 3 anys i de 3 a 6 anys) i la principal novetat del qual és que estableix el currículum competencial ja en aquesta etapa i amb un marc que incorpora la coeducació i educació afectivosexual.

Amb l’aprovació del nou currículum de l’etapa preobligatòria el Govern ha canviat ja els currículums –virant-los tots cap al per a alguns controvertit aprenentatge per competències– de totes les etapes, després del canvi, a principis d’aquest curs dels decrets dels ensenyaments de batxillerat i de l’educació bàsica (primària i ESO); una aprovació que es va fer al setembre, tot i que amb el curs ja començat per l’espinós avanç del calendari que el conseller no es cansa de repetir que «ha arribat per quedar-se» i la implementació del qual el curs que ve –la gestió de les tardes, principalment– està pendent d’una auditoria que encara no s’ha fet pública.

Fonts del Departament assenyalen que la reordenació del currículum de l’etapa 0-6 s’ha fet «comptant amb la col·laboració de professionals procedents de diferents àmbits: persones expertes de diverses entitats pedagògiques, universitats i professionals en actiu que treballen amb la primera infància». «Per primera vegada, el decret d’infantil presenta el 0-6 com una etapa educativa única, amb una identitat pròpia i en la qual els dos cicles que la integren responen a una mateixa intencionalitat educativa», reivindiquen assenyalant que el decret «suma, unifica i dona coherència a les aportacions dels experts i professionals que exerceixen la seva activitat en aquesta etapa».

«Autonomia i confiança»

Els autors del nou currículum assenyalen el que ja assenyalaven amb la implantació del mateix model en les edats més avançades: la lògica de «posar el nen al centre de les decisions i el desenvolupament de les seves capacitats». «Es reconeix el nen com el protagonista del seu propi aprenentatge», apunten. Un nou currículum que han organitzat en quatre eixos de desenvolupament i aprenentatge: «un nen que creix amb autonomia i confiança, que es comunica amb diferents llenguatges, que descobreix l’entorn amb curiositat i que forma part de la diversitat del món que l’envolta». «Aquests eixos interrelacionen cada competència amb els seus criteris d’avaluació i els seus corresponents sabers, per facilitar als equips educatius la concreció i planificació pedagògica del dia a dia», indiquen.

La nova normativa, afegeixen, també prioritza el benestar i el gaudi, i «promou situacions d’aprenentatge amb sentit, funcionals, significatives i contextualitzades, des del respecte als diferents ritmes i la sensibilitat de l’etapa». Situacions que busquen «implicar els nens en diferents experiències de la vida diària, de manera que posin en joc les seves capacitats aplicant el que van aprenent».

El decret també parla de l’acompanyament de les famílies, «facilitant que puguin formar part de la vida de l’escola per convertir-la en un espai d’educació comunitària».

El deute amb els ajuntaments

L’aprovació del nou currículum arriba dies després de la presentació de l’acord per als pressupostos del 2023, que preveu una inversió total en l’etapa 0-3 de 192 milions, 9,5% dels quals es destinaran a tornar el deute amb els ajuntaments.

En paral·lel al nou currículum s’ha aplicat ja aquest curs 2022-2023 la reducció de ràtios a I3, que ha passat de 25 a 20 alumnes per aula, que el curs vinent es mantindrà a I-3 i s’aplicarà també a I4, a mesura que els nens vagin creixent i passant de curs, mesura que coincideix també en el temps amb un evident descens de la natalitat, però que afavoreix l’aplicació dels nous currículums.