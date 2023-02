L'acusat d'adjudicar-se els contractes de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), Isaías Herrero, negocia un pacte amb la fiscalia per rebaixar la petició de pena, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts jurídiques. El pacte comportaria l'autoinculpació del mateix Herrero i la inculpació de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que en el moment dels fets investigats presidia l'entitat. El judici per presumpte fraccionament de factures comença aquest divendres. Ni ERC, ni el Govern ni la CUP acompanyaran la presidenta suspesa del Parlament fins al TSJC, en un gest que justifiquen en la diferenciació del que és la persecució al moviment sobiranista d'una presumpta mala praxi.

Herrero, amic de Borràs, negocia, doncs, amb la Fiscalia un pacte pel qual es comprometria a confessar les presumptes irregularitats comeses al costat de Borràs, a canvi de no haver d'ingressar a la presó.

Ara com ara, la Fiscalia demana tant per a ell com per a Borràs sis anys de presó per falsedat documental i vint-i-un anys d'inhabilitació per ocupar càrrec públic. A banda demana una multa de 144.000 euros per a Borràs i una altra de 72.000 euros per a Herrero.

La Fiscalia considera que Borràs va adjudicar a Herrero tasques per valor de 335.000 euros però que les hi van pagar en factures que no superaven els 18.000, de tal manera que s'esquivava l'obligatorietat de convocar concursos públics per a quantitats superiors a aquesta.