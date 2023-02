La sala penal del Tribunal Suprem ha condemnat l'exvicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras, i els exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa per un delicte de desobediència en concurs amb la malversació. A tots ells els manté les penes d'inhabilitació absoluta fins al 2031 -en el cas de Junqueras i Bassa- i fins al 2030 -a Romeva i Turull- perquè el tribunal rebutja rebaixar les penes per malversació. En la revisió de les condemnes per la reforma del Codi Penal, el tribunal ha substituït la sedició per la desobediència a tots els exmembres del Govern. A Jordi Sánchez i a Jordi Cuixart, per contra, els condemna per desordres públics.

Amb la substitució de la sedició per la desobediència i els desordres públics, les penes d'inhabilitació s'extingeixen per a Carme Forcadell, Josep Rull, Joaquim Forn i els 'Jordis'.