La Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va detenir divendres a la nit el conductor d’un patinet elèctric que circulava a 118 km/h per la carretera de Sant Joan Despí, on es va saltar un semàfor en vermell. Quan la policia el va aturar, va comprovar que el vehicle estava modificat per superar els 25 km/h màxims que es permeten als patinets elèctrics, i l’indicador de velocitat marcava 118. Els agents interpreten que, a aquesta velocitat, l’home hauria de tenir carnet de moto, portar llum al vehicle i dur casc. Però no complia cap d’aquests requisits. En sotmetre’l al test de drogues, va donar positiu en THC, opiacis, cocaïna, heroïna, amfetamina i benzodiazepines. També duia al damunt 155 grams d’haixix, entre altres substàncies.

Durant l’escorcoll, els agents van comprovar que l’home portava dues ampolles de droga líquida tipus ‘popper’, dues navalles, un esprai pebre no homologat, una defensa rígida i una armilla antibales. Tot va ser intervingut per la policia juntament amb el patinet. La Guàrdia Urbana ha instruït diligències contra l’home per un delicte contra la seguretat viària i per un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues.