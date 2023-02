Sens dubte, la de la Policia és una de les disfresses més recurrents i populars entre els nens per Carnaval, una data on pots somiar a ser qui vulguis i com vulguis. Aquest somni es va fer realitat per al protagonista d’aquesta història, per a qui un fet traumàtic es va convertir en tota una aventura.

Tal com han compartit els Mossos d’Esquadra a través de les xarxes socials, un nen de 5 anys es va perdre aquest cap de setmana als voltants del Palau de la Generalitat de Catalunya, situat a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Mentre realitzaven la recerca dels pares, els Mossos van portar el menor a la sala de vigilància, on es troba el control de les càmeres de seguretat de la Generalitat. Allà, el nen va poder viure de primera mà l’experiència de ser un veritable policia, tal com es pot veure en una entranyable fotografia que el cos policial ha publicat juntament amb el text, on es pot veure el menor assegut a la falda d’un oficial mirant atentament les imatges de les càmeres. Trobem aquest menor de 5 anys perdut a prop del Palau de la Generalitat. Anava disfressat de mosso i ens va ajudar a vigilar el palau mentre buscavem la seva mare. Afortunadament aquesta història ha tingut un final feliç pic.twitter.com/HqQYjN3s6s — Mossos (@mossos) 20 de febrero de 2023 Els Mossos han conclòs el breu text aclarint que la història ha tingut un «final feliç», ja que van trobar els progenitors del menor poc temps després. Sens dubte aquest ha sigut un Carnaval inoblidable per a aquest jove ‘mosso’.