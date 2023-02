L'amic de la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha admès aquest dilluns al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ell mateix presentava els "pressupostos comparsa" que acompanyaven els que finalment guanyaven les licitacions de contractes inferiors a 18.000 euros per desenvolupar el portal web de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). A l'inici de la sessió del judici, Borràs ha negat haver comès cap delicte, mentre que Isaías H. sí que ho ha admès, i ha relatat com ell mateix presentava els falsos pressupostos i Borràs li deia com fer-ho. També ha explicat com presentava pressupostos i factures en nom del tercer acusat.

Tot just a l'inici de l'interrogatori de la fiscalia ja s'ha vist que Isaías H. admetia els fets pels quals l'acusa la fiscalia i implicava directament a Borràs en la trama de presumpta corrupció. L'informàtic ha explicat que va conèixer Borràs el 2008 o 2009 en un certamen literari en el qual ella era membre del jurat. Ja aleshores li va proposar treballar amb ella en un grup de recerca i un màster de literatura digital. El 2013, quan Borràs va ser nomenada directora de la ILC, ella ja li va proposar fer-se càrrec de la part digital de la institució.

Isaías H. ha explicat que els contractes no podien sobrepassar els 18.000 euros i que per fer-ho havien de dividir la feina en diverses adjudicacions. "S'havien d'aportar tres pressupostos per a cada contracte, i els elaboràvem de la següent manera: fèiem dos pressupostos que acompanyaven un pressupost que sabíem que s'acceptaria, eren pressupostos comparsa".

Preguntat sobre qui feia aquests pressupostos, Isaías H. ha dit que era ell mateix qui els feia. Li han ensenyat diverses cadenes de correus electrònics entre tots dos, a través d'adreces particulars, no pas institucionals, missatges impugnats per la defensa de Borràs, però que el tribunal ha acceptat. En els correus, Isaías H. indica quin ha de ser el pressupost acceptat i demana a Borràs el nom i les dades d'altres empreses amb les quals presentar els pressupostos falsos. Fins i tot Borràs es va oferir per elaborar ella els pressupostos falsos, però l'informàtic va dir que ja ho faria ell mateix si li proporcionaven les dades de les altres companyies.

Sobre la seva relació amb l'altre acusat Andreu P., ha explicat que es coneixen des d'adolescents i que va utilitzar el seu nom i el de la seva empresa sense el seu consentiment per presentar algun dels pressupostos 'comparsa'. En alguns casos els pressupostos d'aquest tercer acusat van ser els guanyadors, i aleshores Isaías H. li va indicar com presentar la factura i com cobrar la feina. També va indicar a aquest tercer acusat que en el pressupost no es fixés en el detall de preus i conceptes, ja que simplement eren per cobrar les factures. Finalment, preguntat sobre si els 'trapis' i 'marrons' en els que parlava amb una altra persona, Isaías H. ha admès que es referia a la manera de fer pressupostos, facturar i cobrar els contractes de serveis que feia per a la ILC.

A l'inici de la sessió, el tribunal ha rebutjat totes les peticions prèvies de les defenses, com l'anul·lació de proves i del procediment sencer, cosa a la qual els advocats han protestat. El tribunal ha rebutjat, entre altres, que el possible pacte entre la defensa d'Isaías H. i la fiscalia vulneri el dret de defensa de Borràs, o que es vulneressin drets en el decomís de material informàtic personal d'Isaías H.. Algunes decisions les prendrà el tribunal de forma ferma quan hagi acabat el judici.