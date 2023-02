Els Mossos d'Esquadra investiguen la desaparició d'una dona entre Pineda de Mar i Calella que va ser vista per última vegada en el matí del passat dilluns, 20 de febrer, quan es dirigia a obrir una clínica en la qual treballa després de sortir del seu domicili.

Els familiars de la dona, Carla López Subiranas, van presentar una denúncia per la seva desaparició i han posat cartells amb la seva foto en les dues poblacions demanant ajuda per si algú l'ha vist o sap alguna cosa d'ella, que truqui al telèfon d'emergències 112.

Els familiars, que tenen el convenciment de què no es tracta d'una desaparició voluntària, detallen en els cartells que Carla López té 36 anys, mesura 1,58 centímetres pesa uns 60 quilos i té ulls i cabells castanys. Així mateix, afegeixen que va ser vista per última vegada a la zona de Pineda de Mar-Poblenou.

🆘️🔴DESAPAREÏDA

Els familiars de la jove desapareguda a Pineda de Mar: ‘’No és una desaparició voluntària’’



Carla López va desaparèixer dilluns passat quan es desplaçava a la feina, lloc al qual no va arribar mai. pic.twitter.com/YI5BwGj59t — Ramon Torradas (@jrtorradas) 22 de febrero de 2023

La dona mai va arribar a obrir la clínica, malgrat que està a poca distància del seu domicili, i el seu telèfon està desconnectat des del moment de la seva desaparició.

Familiars i amics s'han organitzat per a realitzar batudes per aquestes poblacions per intentar trobar alguna pista sobre el seu parador.