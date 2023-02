El metge de família que en l'actualitat dirigeix l'Hospital de Palamós, Xavier Pérez, serà el nou director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS). El president del Consell d'Administració de l'ICS i director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Ramon Canal, ha informat de la proposta de canvi al ple d'aquest òrgan, reunit aquest dijous. El conseller de Salut, Manel Balcells, elevarà la proposta a la resta del Govern el proper dimarts en el sentit de cessar l'actual directora gerent, Yolanda Lejardi, i nomenar Xavier Pérez. Lejardi va ser nomenada aquest dimecres directora del Pacte Nacional per la Salut, un espai on es buscarà el consens al voltant de les transformacions al sistema sanitari per garantir-ne la sostenibilitat.

L'ICS, que ha publicat la proposta de nomenament aquest dijous a la tarda, és la gran empresa pública que gestiona vuit grans hospitals i la majoria de centres d'atenció primària (CAP) de Catalunya. Xavier Pérez i Berruezo (Barcelona, 1968) ha estat els darrers 26 anys vinculat professionalment a la Fundació Hospital de Palamós - Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (FHP-SSIBE). Va entrar-hi el 1996 com a metge adjunt de l'Àrea Bàsica de Salut de Torroella de Montgrí. Ha estat director de les Àrees Bàsiques de Salut de Torroella de Montgrí (1997-2001) i Palafrugell (2001-2004); director de la unitat mèdica de l’Hospital de Palamós (2004-2005) i director assistencial (2006-2018) de FHP-SSIBE. Des del gener del 2019 i fins a l'actualitat, n'ha estat el director gerent. Pérez és llicenciat en Medicina i cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en Medicina familiar i comunitària. També és diplomat en Direcció de Serveis Integrats de Salut per ESADE i diplomat en Salut Pública per l'Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya.