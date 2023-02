Una persona ha resultat ferida de bala en un tiroteig durant una baralla aquest divendres, cap a tres quarts de tres de la tarda, al Pou de la Figuera, al districte barceloní de Ciutat Vella, segons ha avançat 'El País' i han confirmat els Mossos d'Esquadra a l'ACN.

A banda del ferit de bala, una altra persona ha sofert lesions en el mateix incident, però no per arma de foc. El primer ferit ha estat traslladat a un centre hospitalari. Els Mossos indiquen que no es tem per la seva vida. El Sistema d'Emergències Mèdiques no ha volgut donar informació sobre el cas. El segon ferit, també segons la informació dels Mossos, ha estat donat d'alta després de ser atès al mateix lloc dels fets.

La policia té oberta una investigació i busca l'autor del tret.