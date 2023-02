Protecció Civil de la Generalitat manté en alerta el Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya (NEUCAT). Ho fa arran de les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que informen d'un episodi de nevades a cotes mitjanes i d'alguna enfarinada a cotes baixes al litoral i prelitoral central. Segons el SMC, les nevades ja han començat a Osona, al Moianès i a zones del Pirineu Oriental. Durant aquest diumenge al matí, s'esperen precipitacions que es convertiran en nevades a la tarda, coincidint amb l'entrada de fred, al litoral i prelitoral central des del Maresme fins al Tarragonès. Tot i això, el gruix de les precipitacions s'espera que sigui en forma de ruixats.

Durant la matinada de dilluns, les precipitacions quedaran restringides a l'àrea del Barcelonès. I en què en algun moment de la matinada, podrien ser en forma de nevada feble. Al matí, es donaria per finalitzat aquest primer episodi de nevades i, a la tarda, s'espera l'entrada d'un segon episodi de precipitacions en forma de neu, que començarà per l'Empordà i durant la nit s'estendrà al quadrant nord.

Protecció Civil de la Generalitat recomana evitar els desplaçaments en aquelles zones afectades per les nevades. I, en cas d'haver de sortir, insta a consultar primer l'estat de les vies i la seva afectació a la web del Servei Català del Trànsit (SCT) per buscar rutes segures que no estiguin afectades per la nevada.

Consells per la nevada

També recomana una sèrie de consells davant el risc de nevades. A l'habitatge, tenir preparats aparells d'enllumenat que no depenguin de la xarxa elèctrica com llanternes i també aliments rics en calories, combustible per a la calefacció i una farmaciola amb els medicaments habituals. Revisar els punts d'entrada d'aire perquè aïllin bé, l'estat de la teulada i el baixant d'aigua, les branques dels arbres (poda-les si són massa llargues) i l'estat de la calefacció. I, en zones aïllades o no urbanes, recomanen mantenir un rajolí constant d'aigua a les aixetes, per evitar que es congelin les canonades i apaga el reg automàtic.

Pel que fa als vehicles personals, la recomanació comença per disposar de cadenes, llanterna i manta de viatge. També haver comprovat l'estat de les bateries, el dipòsit de benzina, els llums, els frens, els pneumàtics, la calefacció o el parabrisa. I, sobretot, consultar les previsions meteorològiques en cas d'haver de fer un desplaçament que sigui imprescindible. A més, detallen que cal evitar circular de nit, informar algú de l'itinerari i prendre altres precaucions com no avançar a la màquina llevaneus i estar alerta de quines vies estan tancades.

Alerta del Pla PROCICAT per fort onatge

Protecció Civil de la Generalitat ha posat en alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) en situació per fort onatge. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveu que a partir d'aquest diumenge a la tarda, coincidint amb l'entrada del vent del nord, comenci un episodi d'onades de més de dos metres i mig (maregassa) amb notable mar de fons del nord a les comarques de l'Alt i Baix Empordà. Aquest dilluns, les onades podrien afectar també els deltes del Llobregat i de l'Ebre.

Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge i tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal evitar també anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades, per evitar posar-se en situació de risc.

Avisos per vent i fred

A més, el Servei Meteorològic de Catalunya manté els dos avisos de situació meteorològica de perill per vent i per fred. Segons l'SMC a partir d'aquest diumenge a la tarda es podran donar ratxes fortes de vent, que podran superar els 90 quilòmetres per hora, a les cotes altes del Pirineu i a l'Empordà.

Per acabar, l'SMC manté també les previsions d'una forta baixada de la temperatura a tot el territori excepte a la façana litoral, durant la matinada de dilluns. Tot i que s'espera una setmana freda en general, no es preveu que s'assoleixin temperatures mínimes de rècord. Sí que està previst assolir temperatures que estaran una mica per sota de la mitjana, però completament normals per l'època de l'any.