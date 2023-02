"Li deien gras, immigrant, ves-te’n al teu país": afloren més casos de bullying a l’institut de Sallent

«Crec que l’Institut no havia sabut reconèixer com a tal el ‘bullying’ que patien els bessons». Aquestes han sigut les paraules exactes que ha utilitzat Josep Roca, l’inspector d’Educació que està investigant què va fallar a l’institut Llobregat de Sallent, al Bages, davant diversos pares i exalumnes que s’han manifestat aquest matí davant el centre. Un d’ells és un pare d’origen estranger que té un fill adolescent que també ha patit assetjament, segons assegura, per part dels mateixos nens de 12 anys que turmentaven l’Alana/Iván, la nena que havia demanat en el seu entorn ser tractada en masculí i que dimarts passat va morir després de precipitar-se des del balcó de casa seva. «Al meu fill li deien gras, immigrant, ves-te’n al teu país...», explica el pare, encara commocionat per la tragèdia.

Aquesta protesta, improvisada per part d’alguns alumnes i famílies del centre, ha servit per oferir més detalls de la gestió, errònia, del conflicte. Diversos pares de l’institut han expressat davant Roca els casos d’assetjament que pateixen els seus fills, i s’han queixat del model d’intervenció del centre. És el cas d’aquest pare que prefereix no revelar la seva identitat. «Són un grup de nens de primer d’ESO, molt més petits que el meu fill, que fa quart. Van en grup i es dediquen a insultar-lo: li diuen gras, immigrant... Són els mateixos que assetjaven els bessons», ha assegurat.

Reunió amb el centre

El 13 de febrer la família va informar el centre d’aquest problema a través d’un correu electrònic i el dia 21 la mare d’aquest menor es va reunir amb la seva tutora per tractar el tema. «Quan la meva dona tornava de casa es va trobar el cos de l’adolescent a terra, s’acabava de suïcidar», explica el pare commocionat. «Podria ser el meu fill», afegeix.

El pare explica que la setmana anterior a la tragèdia, aquests nens de primer d’ESO van tornar a acorralar el seu fill. «Ell no va aguantar més i els va clavar una plantofada, els dobla en altura», explica l’home. En un primer moment, el docent que va veure l’escena va optar per expulsar-lo del centre. «Però això finalment no va passar perquè ja ens havíem posat en contacte amb la tutora, ella ja sabia la situació i ho va aturar», segueix el pare.

No detectar la situació

En el cas dels bessons, la gestió va ser diferent. Segons diverses fonts del centre i de l’entorn de la família –i com posteriorment ha confirmat avui l’inspector–, l’escola no havia detectat correctament la situació. Els menors rebien assessorament psicològic a l’escola, l’orientadora de l’institut havia treballat amb tots dos, però no es va parlar de ‘bullying’, sinó que, en moltes ocasions, es tractava l’Alana, o l’Iván, el nom sentit del menor, com si fos l’agressor. L’havien expulsat del centre en diverses ocasions.

«No podia més i es defensava contra aquests nens, els pegava... i llavors el tractaven com si fos el dolent de la pel·lícula», expliquen alumnes més grans del centre que, quan el veien en baralles miraven de separar-lo i escoltar-lo. En alguna d’aquestes expulsions, el menor no va poder tornar a casa i des del centre el van tancar en una sala que els alumnes l’han batejat com ‘la nevera’, pel fred que hi fa. «És la sala dels castigats. La deixaven allà dins sola perquè els pares no se’n podien fer càrrec», expliquen.

Atac d’ansietat

Aquestes alumnes no entenen per què el centre actuava d’aquesta manera. «Clar que sabien que els feien ‘bullying’», insisteixen les alumnes. Elles mateixes ho havien transmès a un professor de Matemàtiques de quart d’ESO. «Li vam dir que aquest nen no era culpable de res: que es ficaven amb el seu accent, amb la seva nacionalitat i perquè s’havia tallat els cabells», expliquen. També el van ajudar amb el que aquestes adolescents anomenen un «atac d’ansietat», després d’una baralla que hi va haver al pati. «Estava convulsant... el vam portar amb una professora que li va donar una til·la per relaxar-se, però la majoria del temps els professors al pati no hi feien res», es queixen.

Altres de les mesures que el centre havia pres per abordar el problema amb els dos germans era canviar-los de pati, amb alumnes més grans, o enviar-los a classes de segon d’ESO en assignatures com ara plàstica i educació física. «Deien que ho feien per evitar conflictes, però als nens que es ficaven amb ell no els deien res, seguien igual», es queixen. Aquest extrem el confirmen també pares d’alumnes de segon d’ESO.