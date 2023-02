La neu ha arribat de matinada al litoral català i ha deixat un lleuger mantell blanc en localitats de l'àrea metropolitana com Gavà i Viladecans i als barris alts de la ciutat de Barcelona, on ha cobert la muntanya del Tibidabo i la serra de Collserola.

El Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, ha informat que en aquests moments continuen la pluja i la neu en el sector central del litoral i prelitoral i que al llarg del matí les precipitacions seran més locals.

La neu, acompanyada d'un descens important de les temperatures, ha caigut en zones poc habituals de la geografia catalana, especialment en les parts altes de localitats costaneres com Gavà i Viladecans, on ha deixat entre 2 i 3 centímetres.

Localitats com Terrassa, Begues, Matadepera, Els Pallaresos i La Selva del Camp també s'han cobert de blanc, així com Collserola, que ha acumulat uns 5 centímetres de neu, i el Tibidabo de Barcelona, on en l'Observatori Fabra s'han mesurat uns 3 centímetres.

Al voltant de les 08.30 hores nevava encara en zones del Camp de Tarragona i en alguns punts de la comarca barcelonina d'Anoia com Santa Margarida de Montbui.

Protecció Civil de la Generalitat manté l'alerta del Pla Neucat davant la possibilitat que durant les properes hores continuïn les nevades febles en el litoral i prelitoral, especialment a les comarques de Tarragona.

Davant la previsió de neu, l'Ajuntament de Barcelona ha disposat personal de reguarda en totes les zones de la ciutat, amb vehicles amb equipament de neu.

En el cas de Collserola, s'han disposat cinc vehicles en diferents punts i altres cinc preparats per si és necessari que es desplacin fins a aquesta zona alta de la ciutat.