Un centenar de persones han demanat justícia aquest dimarts a Sallent i han protestat contra l'assetjament escolar. Just una setmana després de la mort d'un dels bessons després de precipitar-se des d'un balcó, familiars, coneguts i alumnes de l'institut Llobregat han fet un minut de silenci. Després, han caminat fins a les portes del centre, on han penjat cartells amb missatges com 'Stop 'bullying'' o 'Sallent no calla'. La presidenta de l'associació NACE contra l'assetjament escolar, Carmen Cabestany, que també ha fet de portaveu de la família, ha assegurat que no s'ha actuat correctament i acusa el Govern de no implementar el Decàleg contra l'assetjament escolar. Companyes de l'institut asseguren que els bessons eren víctimes d'assetjament i critiquen la gestió del centre.