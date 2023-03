La presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, ha al·legat en el seu últim torn de paraula en el judici per les suposades irregularitats a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) que "hi ha qui ha pactat amb la fiscalia, però jo he optat per mantenir el pacte amb la veritat", en referència a les altres defenses, l'estratègia de les quals ha qualificat d'"èticament reprovable" si no ho és deontològicament.

En el seu discurs ha dit que se li ha fet "un mal i un dolor innecessari i irreparable", amb l'objectiu concret de perjudicar-la personalment i políticament. "No he malversat mai, no he falsejat ni prevaricat", ha assegurat, afegint que va treballar per "modernitzar una institució republicana, per digitalitzar-la".

El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, ha interromput fins a dos cops Borràs per dir-li que se cenyís als fets enjudiciats, en un discurs que ha durat un quart d'hora. "Necessito dir a tothom que no he fraccionat contractes, que els 18 contractes investigats dels més de 4.000 que vaig tramitar eren per feines diferents, en anys diferents i per objectes diferents", ha asseverat.

Beneficiar l'ILC

L'exdirectora de la ILC ha reiterat que si ella va "voler beneficiar algú, va ser a la ILC", perquè va viure la feina "ingent" com "un grandíssim honor". La seva intervenció s'ha centrat sobretot en criticar el procés judicial, "amb una vulneració constant de drets des del primer dia fins al darrer", i que ha qualificat de "judici de males intencions", on "s'ha volgut donar aparença de delicte on no hi ha delicte, aparença d'irregular allò que està permès, de no fer les feines a feines molt ben fetes i a preus competitius".

Borràs s'ha preguntat per què va desaparèixer el gran portal web de les lletres catalanes que ella va impulsar, i a qui interessava o beneficiava aquesta desaparició. També ha qüestionat que l'acusin de falsificar uns documents que, segons ella, no eren necessaris per poder contractar.

Segons ella, s'ha fet una "investigació prospectiva" contra ella i la seva intimitat, la seva feina i la seva reputació. Tot i això, ha dit que no renunciarà a les seves dues grans passions: la literatura catalana i la independència. "Soc membre d'un grup objectivament identificable, i per això soc aquí", ha reblat. "M'han trinxat", ha acabat dient.

Els altres dos acusats no han fet ús del dret a l'últim torn de paraula i el judici ha quedat vist per a sentència.