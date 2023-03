Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres a la tarda Angela Dobrowolski per haver detonat un explosiu casolà al replà d'un bloc de pisos de Barcelona. Els Mossos i la Guàrdia Urbana van localitzar una garrafa de 5 litres parcialment desfeta per l’explosió i van comprovar com tot el replà estava ple d’un líquid transparent. Dobrowolski, exdona de Josep Maria Mainat, havia intimidat en altres ocasions els veïns d'un dels pisos. A més, hauria disparat amb una pistola de balins a la finestra d'aquest pis, hauria participat en el llançament d'un líquid tòxic i hauria trencat els vidres de la porta de l'entrada del bloc.

Després de prendre declaració als testimonis i gràcies a les imatges de càmeres de la finca i de càmeres ubicades a prop del lloc dels fets, els agents van poder identificar la persona que havia provocat l'explosió i que després va fugir ràpidament. La dona anava vestida amb un mono de color blau, amb un casc blanc amb dues línies de formes poligonals de color negre transversals i tapada amb una bufanda que li cobria part de la cara. Portava una motxilla de color negre amb la butxaca posterior grisa ovalada. Els agents van escorcollar el seu domicili i van trobar la roba i complements utilitzats per cometre els fets, una arma curta detonadora, una arma curta d'aire comprimit, productes químics compatibles amb els quals es van fer servir per a la fabricació de l'explosiu (salfumant, alcohol de cremar i paper d'alumini), una garrafa de combustible, un ordinador portàtil, una tauleta i un telèfon mòbil. La dona va ser detinguda pels delictes de fabricació, tràfic i dipòsit d’armes i explosius, assetjament, amenaces i danys. L'exdona de Mainat: «Jo no li vaig injectar insulina»