El ciberatac informàtic que va patir ahir l’Hospital Clínic de Barcelona i que encara afecta el centre aquest dilluns prové de fora d’Espanya, segons ha explicat Sergi Marcén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, aquest dilluns en roda de premsa. L’atac, comès per l’empresa de crim cibernètic Ransom House, impedeix a l’hospital accedir a la informació dels seus malalts, i els sanitaris s’estan veient obligats a treballar «en paper», d’una manera molt més laboriosa i lenta. El Clínic demana a la població que no vingui a l’hospital si no és necessari o urgent.

Per aquesta raó, el Clínic ha desprogramat entre 2.300 i 3.000 consultes externes previstes per a avui dilluns, així com unes 150 cirurgies no urgents i entre 300 i 400 extraccions. També ha ajornat les sessions de radioteràpia oncològica i s’ha vist obligat a derivar alguns serveis (com el codi ictus o codi infart) a altres hospitals, com la Vall d’Hebron, el Sant Pau, Mar, Bellvitge o Can Ruti. Es preveu que la normalitat es recuperi els «pròxims dies».

«Encara no sabem quin és l’abast d’aquest ciberatac. Estem treballant col·laborativament amb els Mossos i la Interpol, perquè és un atac que ha vingut de fora d’Espanya», ha assenyalat Marcén. «No hi ha hagut cap atac a la base de dades SAP de l’hospital i gràcies a les còpies de seguretat es podrà salvar molta informació», ha afegit. El Govern desconeix «com ha entrat el ciberatac». «Ara mateix ens estem focalitzant a recuperar la informació». No s’ha vist afectada la història clínica compartida dels pacients.

Segons Tomàs Roy, director general de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, l’atac ha afectat «sobretot els entorns virtualitzats». «Hem identificat l’adversari com una empresa de crim cibernètic anomenada Ransom House. Roy ha destacat que aquest «adversari» ha «implementat tècniques d’atac noves» i, a més, ha atacat «de manera transversal» diferents serveis de l’hospital. «Les tècniques utilitzades són noves. Tenim informació que hi ha hagut filtració de dades», ha dit Roy. La Generalitat rep a l’any 1.700 milions d’atacs informàtics (400.000 de diaris) i 2.000 es transformen en algun tipus d’incidència.

Afectació hospitalària

«Podem fer diagnòstics i analítiques, però per disminuir la pressió estem derivant a altres hospitals i demanem al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que derivi a altres centres els pacients», ha explicat aquest dilluns en roda de premsa a primera hora del matí Antoni Castells, director mèdic del Clínic. El ciberatac no afecta la història clínica compartida dels pacients.

Els 800 pacients hospitalitzats estan podent ser atesos correctament, però sempre «utilitzant la informació en paper». «Podem fer proves radiològiques, analítiques, però aquesta informació no s’aboca el sistema, sinó que s’està fent d’una manera manual i laboriosa», ha precisat Castells. Com que l’hospital ja sabia que aquesta informació no es recuperaria aquest dilluns, ha desenvolupat un segon pla de contingència que ha consistit en la suspensió de les visites externes, de la cirurgia no urgent i de les extraccions. Ara mateix l’hospital no pot enviar correus electrònics als pacients per informar-los d’aquesta mesura.

L’hospital desconeix quan podrà recuperar la normalitat, però dona per fet que no serà aquest dilluns i que l’afectació durarà segurament durant els «pròxims dies». La magnitud del ciberatac va fer que molts professionals del Clínic acudissin a treballar aquest diumenge, malgrat que no els tocava.

Sí que funcionen les urgències de l’hospital. «Qualsevol malalt que vingui serà atès», ha dit Castells. Però s’estan derivant els que venen a través del transport urgent sanitari. «Si són de baixa complexitat, van als centres d’urgències de l’atenció primària [els CUABs], però, si venen a través de codis com l’infart o l’ictus, són derivats a altres hospitals, com la Vall d’Hebron, el Sant Pau, Mar, Bellvitge o Cant Ruti». Castells també ha dit que Salut els donarà accés a l’e-cap dels pacients, la història clínica de la primària, per accedir a la informació mentre dura l’afectació.