El Govern ha aprovat aquest dimarts un pla per a garantir l'accés gratuït per a totes les dones als productes menstruals, -"especialment als sostenibles", apunten- i "combatre els tabús i estigmes associats a la menstruació", a través de l'educació en nombrosos àmbits -més enllà de l'escolar, que també- i l'"acompanyament amb informació de qualitat". Així ho ha anunciat el dia abans del 8 de març la consellera Tània Verge, qui ha destacat que amb aquest pla Catalunya és, "una vegada més, líder a nivell internacional en la garantia dels drets sexuals i reproductius".

El Pla integral d'equitat menstrual i climateri 2023-2025, impulsat pel Departament d'Igualtat i Feminismes amb la participació de tots els departaments, s'emmarca en el pla de treball de l'Estratègia Nacional de Drets Sexuals i Reproductius, que busca aprofundir en els drets reconeguts, però també, i aquí resideix el seu valor, n'introdueix nous, com el dret a l'equitat menstrual.

Per a arribar a totes les dones que tenen la regla -1,8 milions- aquests productes es podran recollir en "punts de proximitat" en tot el país, "amb plena equitat territorial", on es proporcionarà també informació i assessorament per al seu ús. Es tracta de "una mesura per a totes les dones, independentment d'on visquin". La distribució gratuïta de productes menstruals sostenibles es continuarà fent també a través dels centres de secundària, amb el programa “La meva regla, les meves regles”.

A partir de l'any que ve, a més, es preveu introduir descomptes a través del Carnet Jove i el carnet universitari per a la compra de productes menstruals sostenibles i reutilitzables.

Lavabos senyalitzats

D'altra banda, per a facilitar l'ús de la copa menstrual, el pa inclou mesures com l'adaptació i senyalització dels lavabos en els equipaments i espais de treball públics, inclosos els centres educatius, i es "incentivarà" que ho facin altres equipaments i serveis oberts al públic de tot el país.

Segons ha explicat la 'consellera' Verge aquest dimarts, el pla persegueix un triple objectiu. En primer lloc, promoure la justícia de gènere: trencar tabús i estigmes sobre la menstruació, vetllant per la salut de les dones. En segon lloc, cerca, explica Verge, avançar cap a la justícia social, ja que pretén combatre la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones del país i que podria incrementar-se en el context actual d'augment del cost de la vida. Finalment, vol contribuir a la justícia climàtica, intentant posar el seu gra de sorra per a reduir els residus generats pels productes d'higiene menstrual d'un sol ús -al voltant de 9.000 tones a l'any sol a Catalunya.

Set àrees de treball

El pla inclou set àrees de treball: l'educació menstrual en la infància, l'adolescència i la joventut; l'educació menstrual en l'àmbit de la intervenció sociocomunitària; l'accessibilitat a productes i espais adequats; les mesures en l'àmbit laboral; la formació de professionals; el foment de la recerca i el coneixement, i la divulgació i sensibilització. Sobre aquest últim aspecte, enguany La Marató de TV-3 estarà dedicada a la salut sexual i reproductiva de les dones.

Element curricular

L'educació menstrual s'inclourà en el currículum pedagògic de l'educació sexual per a alumnat de primària, de secundària i educació especial, i en tallers dirigits a les famílies. El pla també inclou realitzar tallers sobre educació menstrual en centres de formació de persones adultes, centres de justícia juvenil i centres penitenciaris, centres hospitalaris, equipaments juvenils, espais d'oci educatiu, equipaments cívics, serveis d'atenció a les dones en situació de violència masclista i serveis d'atenció a les persones LGBTI+, entre altres.