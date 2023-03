Tres geòlegs han mort en quedar atrapats a la mina de Súria a uns 900 metres de profunditat després d’un despreniment en una galeria. Entre les víctimes hi ha dos estudiants de màster de l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de la UPC de Manresa, segons ha confirmat a Regió7 el director del centre, Pere Palà, que s'ha mostrat consternat per l'accident. Un d'ells estava fent les pràctiques a la mina en el marc d’un conveni de cooperació educativa. El tercer mort seria un altre geòleg contractat per l'empresa ICL. La UPC ha convocat per a les 13.30 hores un minut de silenci i ha traslladat, en un comunicat, el seu condol a la família i amics.

Els Bombers han rebut l’avís minuts abans de les nou del matí. S’han activat vuit dotacions i l’helicòpter medicalitzat. Els cossos d’emergències valoren com executar el rescat dels cossos. Per la seva part, els Mossos d’Esquadra han activat l’equip de muntanya, la unitat canina i la de subsol. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat dues unitats terrestres, dos helicòpters medicalitzats i l’equip de psicòlegs davant de la gravetat de l’accident. Treballem coordinadament amb els altres cossos d'emergències en l'accident ocorregut a la mina de Súria pic.twitter.com/JRtLa3Lr3G — Mossos (@mossos) 9 de marzo de 2023 Al Bages s'han registrat altres accidents mortals en els treballs d'extracció a la mina en els últims anys. El 2013 van morir tres treballadors. El 2015, hi va haver una víctima mortal a la mina de Vilafruns a Balsareny. L'últim accident que s'havia registrat fins a dia d'avui va ser el 2020, quan van morir dos treballadors en un accident també a aquesta última mina a Balsareny.