La família de la nena d’11 anys que va patir una presumpta violació en grup a Badalona ha denunciat que ha rebut amenaces de mort. Els Mossos d’Esquadra van poder identificar cinc dels sis implicats en la violació, tots ells menors d’edat, i un d’ells va entrar en un centre de règim tancat de la Conselleria de Justícia. Un desconegut va contactar amb un dels fills de la família, germà de la víctima, i, segons el programa ‘Planta baixa’ de TV3, li va dir: «T’apunyalaré perquè la teva mare i el teu pare pateixin per tu. Per mentider, estàs mort».

El germà va rebre les amenaces de mort perquè algú de l’entorn d’aquest adolescent, l’únic que està tancat perquè es considera que va cometre les agressions més violentes, el va culpar que l’hagin privat de llibertat.

La investigació de la policia catalana va començar un mes després dels fets, que van passar a mitjans de novembre. La menor no va ser capaç d’explicar el que havia passat –a punta de ganivet sis adolescents l’havien violat al lavabo del centre comercial Magic–, perquè «creia que havia fet una cosa que estava malament». Però a mitjans de desembre, el germà, de 14 anys, que estudia en un institut, va tornar a casa assegurant que li havien explicat que hi havia un vídeo de contingut sexual en el qual apareixia la seva germana petita.

Va ser llavors quan la menor, entre llàgrimes, va revelar el que havia passat. Va explicar que un dissabte de novembre, quan es trobava sola al Magic, mirant roba, va ser abordada per un grup de sis adolescents que, a punta de ganivet, la van conduir al lavabo del centre i allà la van agredir sexualment. «Quan van acabar se’n van anar i la van deixar tirada», segons la germana gran de la víctima.

La família, en tenir constància dels fets, va acudir a la comissaria de Badalona a presentar una denúncia. La Unitat Central del Menor dels Mossos va assumir el cas i al febrer, després d’identificar cinc dels sis implicats, en va arrestar dos. Un dels dos arrestats, que tenen més de 14 anys però menys de 18, va quedar en llibertat vigilada, però l’altre va ingressar en un centre de règim tancat. Els altres tres identificats són inimputables perquè tenen menys de 14 anys.

‘Planta baixa’ ha emès aquest dimecres la segona part de la gravació d’una entrevista amb una germana, major d’edat, de la víctima i del noi amenaçat. Ha explicat que els Mossos protegeixen el seu germà després de les greus amenaces i que aquest fet, sumat al dolor que els ha causat esbrinar que hi ha hagut adolescents que s’han burlat del noi després de veure un vídeo que mostra la violació de la seva germana petita, es plantegen marxar de Badalona.

Contactada per El Periódico de Catalunya, l’escola on estudia la víctima d’aquesta agressió sexual ha demanat formalment que no es divulgui el nom del centre per protegir la noia. «Es troba bé i l’estem protegint i cuidant, i ho continuarem fent», ha assegurat una portaveu de l’escola.