L’última revisió a la mina de Súria per part de la Generalitat de Catalunya va ser fa tres setmanes i no es va detectar cap problema que motivés l’obertura de cap expedient, segons ha explicat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, que ha comparegut amb el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, des de Súria. Elena ha indicat que el rescat no serà curt perquè hi ha dificultats per accedir al punt on han quedat atrapades les tres víctimes, a 900 metres de profunditat. Cal assegurar la zona per garantir la seguretat dels equips d’emergències.

Elena ha explicat que l’accés per rescatar els treballadors és difícil per la necessitat d’assegurar primer la zona per garantir la seguretat dels equips d’emergència. Per la seva part, el conseller Torrent ha remarcat que dos inspectors de la Subdirecció General de Mines s’han desplaçat al lloc i han pogut accedir a la mina. Esperen que es produeixi el rescat per poder començar la investigació. Les conclusions es traslladaran al jutjat que correspongui i s’obrirà la via administrativa, com correspon també en aquestes situacions. Torrent ha assenyalat que el control de la mina era periòdic, i que l’última revisió va ser fa tres setmanes. Els tres treballadors eren joves, tenien relació contractual amb ICL Iberia i formaven part del Departament de Geologia. Un d’ells feia pocs dies que hi treballava. Dues de les víctimes eren estudiants de màster a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a Manresa, segons ha explicat el centre, en concret a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa. D’aquests dos, un tenia un contracte de pràctiques amb l’empresa en el marc d’un conveni de cooperació educativa. La universitat ha expressat el condol per la tragèdia a família, amics i comunitat educativa, i ha fet un minut de silenci a les 13.30 hores. En el moment de l’accident hi havia unes 200 persones a la mina. Els treballadors expliquen que en les condicions de l’accident, és impossible que segueixin amb vida, però que per respecte a les famílies no es confirmen les morts fins que no es rescatin els cossos.