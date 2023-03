L'empresa que gestiona les mines de Súria, ICL, ha aclarit que l'accident mortal s'ha produït a uns 650 metres de profunditat. Per tant, no es tracta del punt més baix de la mina. En el moment dels fets, els tres joves, tots ells geòlegs, estaven fent tasques de seguretat a la zona, situada a la part est de la mina. El conseller delegat d'ICL, Patricio Chacana, ha lamentat els fets i ha donat el condol a les famílies. L'empresa ha aturat la seva activitat fins que no es facin els enterraments. Les tres víctimes, de 28, 29 i 31 anys són originaris de Sant Joan de Vilatorrada, Vinaròs, i Colòmbia. Aquest últim és el que estava fent pràctiques i portava pocs dies a l'empresa.