Els Mossos d’Esquadra han detingut José Abel Paulino Rodríguez, un home de nacionalitat dominicana buscat des del 3 d’agost per haver assassinat la seva parella sentimental, Dary Luz, a Sabadell. S’amagava sota una identitat falsa a l’Hospitalet de Llobregat on fingia que era colombià i traficava amb cocaïna.

L’assassí de Dary Luz va ser arrestat per agents de la Unitat d’Investigació de l’Hospitalet de Llobregat, que no el buscaven pel feminicidi, sinó perquè va intentar cosir a punyalades dos clients aquest Cap d’Any a la matinada.

Paulino es va citar amb un comprador habitual de cocaïna, però va acabar discutint amb el client. No hi havia acord sobre el preu i el venedor va treure un ganivet i el va clavar tres vegades al consumidor, amb qui mantenia una relació «comercial» des de feia mesos. La víctima no estava sola. Un amic que l’acompanyava, al veure que l’acoltellava, es va acostar per socórrer-lo i Paulino també va intentar apunyalar-lo. El client ferit va requerir una intervenció quirúrgica aquella nit per sobreviure.

Aquest dimecres, Paulino va ser localitzat al carrer per agents de la ciutat del Baix Llobregat. Portava a sobre cocaïna per traficar i una documentació que l’identificava com un tal Alejandro, de nacionalitat colombiana. Els policies el van conduir a comissaria, el van identificar com l’autor de dos intents d’homicidi el 31 de desembre del 2022 i, a l’agafar-li l’empremta dactilar i introduir-la en el sistema, va saltar la seva veritable identitat: José Abel Paulino, un dominicà sospitós d’assassinar Dary Luz el 3 d’agost del 2021.

El feminicidi

Sobre ell hi havia una ordre de detenció europea imposada pel grup d’homicidis que havia investigat el crim d’aquesta dona colombiana, que va arribar a Espanya pocs dies abans de ser assassinada per començar a viure amb el seu assassí. Paulino i Dary Luz es van instal·lar en una casa ocupada de Sabadell. Quan només feia una setmana que vivien junts, Paulino va començar a agredir Dary Luz en ple carrer durant una discussió, la va pujar per la força a la casa del barri de Campoamor, la va lligar i la va apunyalar. Així la van trobar els Mossos: lligada i morta per arma blanca. El crim, batejat com a cas Corda, no es va poder tancar. La família de Dary Luz, a Colòmbia, seguia pendent des d’aleshores l’evolució de les indagacions per trobar l’assassí de la seva filla.

Els Mossos van arribar de seguida a la conclusió que Dary Luz havia sigut assassinada per la seva parella sentimental. No va ser fàcil esbrinar de qui es tractava, perquè Paulino ja no utilitzava llavors el seu nom real. Utilitzava una tercera identitat que tampoc era l’última, sota la qual ha sigut detingut finalment. Mentre vivia amb Dary Luz es feia dir Eddy Javier. Els investigadors d’homicidi van descobrir qui era en realitat i van entregar la informació al Jutjat de Violència Domèstica de Sabadell, que va penjar una ordre de detenció europea (ODE) per trobar Paulino.

Aquesta tasca prèvia ha permès connectar-lo amb l’assassinat de Dary Luz aquesta setmana, quan s’han introduït les seves empremtes a la base de dades dels Mossos. Paulino vivia sota una identitat falsa a Sabadell, abans de convertir-se en un pròfug per haver assassinat la seva parella, perquè es refugiava a Espanya de problemes que havia generat a la República Dominicana. Per aquest motiu va triar no tornar al seu país.