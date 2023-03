Els Mossos d'Esquadra han establert controls als accessos d'una festa il·legal al terme municipal de Muntanyola, a Osona. Segons la policia catalana hi ha una cinquantena de vehicles congregats a la zona del Pla del Vilar, però no tenen una xifra concreta d'assistents. Els Mossos han rebut l'avís que hi havia una festa amb un volum de música molt alt aquest dissabte al matí. La policia ha instal·lat patrulles a les vies d'accés a la festa per evitar que hi arribin més participants i per garantir que no surti cap assistent que pugui generar cap perill o perjudici a altres ciutadans.