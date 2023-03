Els responsables de l'hospital Clínic han pogut reactivar fins a aquest dilluns un 30% dels servidors informàtics un cop certificat que "no hi ha rastre del ciberatac" que l'entitat va patir diumenge de la setmana passada. Tot i les dificultats actuals ocasionades pel fet d'haver de treballar de forma manual, es manté l'activitat prevista des de divendres, el 90% de la cirurgia programada, el 40% de la cirurgia ambulatòria i el 70% de l'activitat de consultes externes. L'hospitalització i l'activitat urgent a les tres seus no s'han deixat d'atendre, inclòs el codi 3 d'atenció a les víctimes d'agressions sexuals. El ritme d'atenció als pacients i els temps assistencials estan encara molt condicionats per l'atac, amb demores "rellevants".

Aquest cap de setmana s'han recuperat la resta de codis d'activació i coordinació entre nivells assistencials i ara ja s'atenen a l'hospital els codis ictus, d'hemorràgia subaracnoidal, infart, politraumatisme greu i sèpsia. El centre d'extraccions funciona al 20%, i es prioritza l'atenció als pacients amb necessitat de continuïtat en els tractaments, cirurgies i proves invasives. El ciberatac contra l’Hospital Clínic fa servir una tècnica "novedosa" i procedeix de fora d’Espanya Les persones que hagin d'anar a l'hospital rebran una trucada confirmant la visita.