Els diagnòstics de covid-19 continuen a un nivell baix a Catalunya tres anys després del primer estat d'alarma de la pandèmia, en què el govern espanyol va decretar el confinament davant el col·lapse dels centres sanitaris. Després de diverses onades i amb la majoria de la població vacunada, l'atenció primària ha diagnosticat 1.496 casos aquesta setmana, lleugerament per sobre de l'anterior, quan se'n van registrar 1.212. Hi ha 326 persones ingressades amb covid als hospitals, 53 més que la setmana anterior, i 10 a les UCI, 2 menys.

Pel que fa a la grip, es manté estable després d'arribar al segon pic fa unes dies. Segons dades de Salut, la primària n'ha diagnosticat 8.682 casos entre el 6 i el 12 de març, pels 8.875 de la setmana anterior.

El conjunt de les infeccions respiratòries agudes continua baixant a Catalunya en la desena setmana de l'any, segons les dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions (SiViC), actualitzades aquest dimarts. Amb tot, els diagnòstics de grip continuen per sobre de les tres temporades anteriors després que aquest hivern s'hagin registrat dos pics de la malaltia i els casos de covid diagnosticats augmenten lleugerament, tot i que es mantenen a nivells baixos.

Salut informa de 1.496 positius per covid-19 en una setmana diagnosticats a l'atenció primària. L'anterior, entre el 27 de febrer i el 5 de març, se'n van diagnosticar 1.212. La taxa de casos per 100.000 habitants puja de 16 a 19. Hi ha 326 pacients ingressats a planta, 53 més que la setmana anterior. El 80% d'aquests ingressos són de persones majors de 60 anys. Hi ha 10 persones ingressades per aquesta malaltia a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 2 menys que la setmana anterior. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va deixar d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet anteriorment.

Quant als contagis de grip, aquesta temporada es van avançar i van assolir un primer pic a finals d'any (8.354 casos diagnosticats en la setmana 51). Després de baixar en les primeres setmanes de l'any, la corba va tornar a pujar a finals de gener i fa dues setmanes es va arribar al segon pic, amb 10.456 casos. En la temporada 2019-2020, abans de la pandèmia, el pic es va situar en 13.333 casos i va ser en la cinquena setmana de l'any.

La incidència de la grip registra un repunt molt lleuger en totes les franges d'edat, excepte en la de 45 a 59 anys, que manté el descens iniciat fa uns dies. La que registra més casos continua sent la de 15 a 44 anys, 4.063, mentre que la setmana anterior n'eren 3.970. Per darrere hi ha el grup de 5 a 14 anys, amb 1.739, pels 1.645 de la setmana anterior; i el de 45 a 59 anys, amb 1.481, 1.606 el període anterior. En els menors de 4 anys, s'han detectat 798 nous casos (748 la setmana anterior) i en els majors de 60, 794 (713 la setmana anterior).

Quant a la bronquiolitis, es manté a la baixa. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics ha estat de 395, mentre que la setmana anterior van ser 426. Els nous casos, però, encara estan per sobre de les temporades anteriors.

Per grups d'edat, s'han diagnosticat 211 casos de bronquiolitis en menors d'un any i 86 en infants d'1 a 2 anys. En general, en menors de 4 anys, la xifra és de 309 casos i se situa per sobre dels de la temporada 2019-2020, que podria ser comparable a l'actual, quan va haver-hi 254 diagnòstics en la mateixa setmana de l'any. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i va ser molt més alt que altres anys.