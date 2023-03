La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha anunciat que el Govern recupera i actualitza el personatge de la Queta --una boca saltadora que el 2005 es va promocionar en la campanya 'Dona corda al català'--, en una iniciativa per fomentar l'ús social del català i que inclou els "molts accents" que hi ha en la Catalunya actual. Es fa per donar el tret de sortida a la campanya 'Provem-ho en català. Molt per parlar, molt per viure'.

Garriga ha assenyalat que en el seu moment aquest personatge era "una sola veu, una sola forma i només representava una manera de mirar", i que aquesta Queta actualitzada visualitzarà la diversitat actual. A diferència de la del 2005, a aquesta nova Queta "ja no cal donar-li corda, perquè va amb un botó"; té cames i braços, per la qual cosa se la personalitza, i representa múltiples personatges de la vida quotidiana de Catalunya. Garriga ha afegit que la finalitat és interpel·lar la societat per iniciar les converses en català i no canviar al castellà en el dia a dia: "La primera era una Queta segurament amb un sol accent o amb menys accents; ara tenim una societat amb molts accents i el que volem és que se senti representada". La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha cridat a parlar en català en les diferents situacions del dia a dia, ha demanat que "tothom s'impliqui" en aquest objectiu i ha reafirmat el compromís del Govern amb les cent mesures transversals aprovades per fomentar l'ús del català. Interacció amb les persones El secretari de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, ha lamentat que els catalans han "anat interioritzant que en situacions no previstes davant desconeguts que se sospita que no saben parlar català" es passen a parlar en castellà, i demana revertir aquest comportament perquè per aprendre una llengua el més important és la interacció amb les persones, segons ell. Aquest dimarts s'han presentat els cinc primers personatges de la Queta en un vídeo, que fan referència a diferents àmbits de la societat catalana actual: el lleure i els joves (Queta ballant a la discoteca); l'esport (Queta futbolista); la restauració (Queta venedora de menjar); l'empresa (Queta fent una presentació tecnològica) i els serveis públics (Queta conduint un autobús). A més a més, la campanya compta amb una cançó cantada per Oriol de Ramon i Xavier Coca (The Tyets), Kelly Isaiah (del grup Koers), i Sandra Monfort, Clara Fiol i Selma Bruna (Marala Trio). També té un web amb recursos lingüístics, que es pot consultar des d'aquest dimarts; i, segons ha avançat Garriga, la campanya preveu recórrer diferents punts de Catalunya, a partir de l'octubre es promocionarà a les escoles catalanes i l'any vinent entrarà a tots els departaments del Govern. La campanya està prevista que duri com a mínim dos anys, durant els quals s'aniran presentant noves Quetes personalitzades --com la Queta de l'àmbit sanitari, la que juga a videojocs o l'estudiant--.