Els Agents Rurals han informat que aquest divendres es desactivarà el nivell 2 del Pla Alfa arreu de Catalunya, un cop ha acabat l'episodi de perill molt alt d'incendi forestal per una millora de les condicions climatològiques. Tot i això, el cos fa una crida a la prudència en les activitats al medi natural. Durant aquests dies s'han fet els agents han fet més de 500 actuacions relacionades amb la prevenció d'incendis. L'episodi es va iniciar el divendres dia 10 de març i ha vingut motivat per unes condicions climatològiques anòmales per l'època de l'any, amb temperatures excepcionalment altes, unes humitats relatives baixes i el vent, que juntament amb la sequera acumulada de la vegetació ha fet incrementar el perill d'incendi.

El nivell 2 del Pla Alfa suposa que els Agents Rurals fan prioritàriament vigilància i s'anul·len determinades activitats de risc. Des del divendres 10 de març i fins a avui se n'han suspès 148.384. Durant l'episodi hi ha hagut diversos incendis forestals, els més importants dels quals a la Selva del Camp (Baix Camp) i Calafell (Baix Penedès). En el primer cas, una crema de restes vegetals revifada pel vent s'apunta com a causa d'un foc que va cremar prop de 12,5 hectàrees. Estabilitzat l’incendi que crema a la Selva del Camp amb unes 20 hectàrees afectades En el segon, la hipòtesi principal apunta com a causa una línia elèctrica de mitja tensió. Aquí, el foc va cremar 24 hectàrees. La línia hauria tingut una avaria provocada pel fregament del cablejat amb el suport elèctric. S'han obert diligències al Jutjat del Vendrell i traslladat actuacions a la Fiscalia de Medi Ambient. «Podem patir un gran incendi que ho arrasi tot» Els Agents Rurals van activar el nivell 2 del Pla Alfa el 10 de març a 15 comarques de Catalunya i en el marc de l'episodi s'ha arribat fins a 26, el dimarts 14. Aquell dia també hi havia, a més, 12 comarques amb el nivell 1. Després la situació ha millorat i aquest dijous el nivell 2 es manté a 4 comarques. Per demà es preveu que ja no en quedi cap. El nivell 1 es mantindrà a 9 comarques.