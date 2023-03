L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en coordinació amb la Diputació de Barcelona, ha decidit restringir els accessos a l’embassament de Sau, a la comarca d’Osona. Les senyalitzacions sobre la restricció d’accessos a l’embassament s’han habilitat en dos punts: un a la carretera per accedir a l’embassament (a la rotonda de la BV-5215, a Folgueroles) i un altre a l’aparcament que hi ha abans d’arribar a la presa de Sau.

Aquesta setmana han començat els treballs per a reduir la densitat de peixos en aquest embassament arran de la transferència d’aigua cap a Susqueda, amb l’objectiu de preservar la qualitat de l’aigua per a més de 5 milions de persones.

Aquest operatiu implica que, en alguns moments del dia, quedi interromput el pas de vehicles per la carretera que passa per la zona de coronació de la presa. Tant el veïnat com el personal de la presa i les altres persones que hi treballen, així com els mitjans de comunicació degudament identificats, podran accedir a la zona.

L’objectiu, per tant, de restringir l’accés a la zona de l’embassament de Sau és evitar col·lapses de trànsit i evitar problemes tant per als habitants de la zona com per als treballadors implicats en els treballs que s’estan duent a terme a l’embassament. La mesura s’ha consensuat també amb l’Ajuntament de Vilanova de Sau i és previst que aquest tancament dels accessos, així com també de l’aparcament que hi ha a prop del campanar de Sau, pugui tenir una durada de fins a 3 setmanes.

Arran del baix nivell de l’embassament de Sau i de l’elevada afluència de visitants, també es restringeix l’accés a la llera, concretament a menys de 100 metres de la làmina d’aigua. Arran del descens del volum d’aigua, queden al descobert els fangs del fons que són molt densos i perillosos, ja que les persones, i animals hi poden quedar atrapats.