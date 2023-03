L'històric ecologista Santiago Vilanova Tané (Olot, 1947), exdiputat de Junts al Parlament de Catalunya, serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona pel partit Els Verds-Alternativa Verda, fundat el 1983, i pioner de l'ecologia política. En un comunicat, explica que "l'acompanyen en la llista destacats fundadors de l'organització junt amb ecofeministes, activistes en defensa del benestar animal, de l’arquitectura bioclimàtica, del naturisme i de les energies renovables".

Vilanova viu al Raval i és periodista, escriptor i consultor ambiental. Col·laborador en les pàgines d'opinió de diferents mitjans, entre ells Diari de Girona. Va ser director de "Diari de Barcelona" durant el període autogestionari (1983-84), Premi Ciutat de Barcelona de Periodisme 1983; director de Gea-Consultors Ambientals i fundador de l'associació Una Sola Terra, organitzadora de més de 50 simposis i jornades internacionals per tractar els principals problemes ecològics del planeta i sobre el canvi climàtic.

Cofundador del Col·lectiu de Periodistes Ecologistes de Catalunya i director de la revista ecologista "Userda", ha escrit una vintena de llibres. El seu darrer assaig "L'emergència climàtica a Catalunya. Revolució o col·lapse" analitza l'impacte del canvi climàtic sobre el territori a partir de les entrevistes i declaracions dels més destacats ecòlegs.

Va ser membre del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Barcelona, és membre d'ECOROPA (European Network for Ecological Reflection and Action", i de l'associació Journalistes-écrivains pour la Nature et l'Écologie. Ha estat impulsor de la secció d'Ecologia de l'Ateneu Barcelonès de la que va ser elegit ponent el 2015.

Reduir l'ús del cotxe

Vilanova destaca que Barcelona és una de les ciutats més contaminades d'Europa i que "tots els governs que ha tingut Barcelona durant la transició democràtic són responsables de la degradació que ha patit l'aire que respirem. Aquesta contaminació ens escurça anys de vida i malmet les nostres capacitats cognitives". En aquest sentit, apunta que "la descontaminació de l'aire de Barcelona només la solucionarem fent baixar un 30% l'ús del cotxe amb mesures com fomentar el transport públic; les tarifes gratuïtes o reduïdes; impulsar el transport de mercaderies per tren; acabar la remodelació de l'estació de la Sagrera i la connexió amb l'AVE amb l’aeroport; incrementar el cotxe i la moto elèctrics amb instal·lacions suficients de recàrrega; millorar els carrils bici amb una visió metropolitana; més illes de vianants i noves zones verdes".

El candidat ecologista reclama una auditoria ambiental i energètica per tenir un coneixement real de la situació de cada districte i de cada barri en els temes relacionats amb el reciclatge, el consum d'aigua i d'electricitat; les zones verdes; els nivells de contaminació de l'aire i l'estat de salut animal.