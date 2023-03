El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha refusat els recursos presentats tan per les defenses com per les acusacions contra l'auto pel qual va confirmar el processament de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pels delictes de desobediència i malversació agreujada, després de revisar la seva decisió inicial a la llum de la reforma que va derogar la sedició i va modificar la malversació.

Puigdemont va acusar Llarena d'ignorar la reforma penal mentre que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanaven sumar a aquests dos delictes -desobediència i malversació agreujada- el nou delicte de desordres públics agreujats. En una resolució del passat 12 de gener, Llarena va eliminar el delicte de sedició del processament contra Puigdemont, però va mantenir el de malversació -que fixa penes de 4 a 12 anys de presó i de 10 a 20 anys d'inhabilitació- i va incloure el de desobediència -que no contempla presó, però sí inhabilitació de 6 mesos a 2 anys-. A més, va deixar sense efecte l'euroordre dictada contra el líder independentista, encara que va decidir mantenir l'ordre de cerca i captura nacional.