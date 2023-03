La jove que va denunciar el futbolista Dani Alves per violar-la en una discoteca de Barcelona ha presentat un recurs davant la jutge d’instrucció en què rebutja ser examinada pel psicòleg particular que proposa la defensa per determinar si el seu relat i els seus símptomes són compatibles amb una agressió sexual.

L’advocada de la víctima, Ester García, ha presentat un recurs contra la decisió de la jutge d’instrucció de donar llum verda a la pericial de part que proposa la defensa, en considerar que és suficient amb l’exploració que en faci el forense. També la Fiscalia ha recorregut la decisió de la titular del jutjat d’instrucció número 15 de Barcelona, que tal com demanava la defensa d’Alves, exercida per l’advocat Cristóbal Martell, va acordar que la jove fos examinada tant per un forense independent de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLC) com per un psicòleg contractat per Alves.

L’examen psicològic de la víctima, prova indispensable en els casos d’agressions sexuals per determinar si el relatat per la víctima i els símptomes que presenta són compatibles amb haver patit una violació, continua de moment suspès, a l’espera que la jutge dictamini sobre els recursos presentats.

La defensa de l’exjugador del FC Barcelona, que pretén endinsar-se en la seva tesi que la denúncia de la víctima pateix d’una «distorsió narrativa», no només va sol·licitar al jutjat una pericial de part, sinó que l’exploració psicològica de la jove es gravés en vídeo. Tant la Fiscalia com l’acusació particular exercida per la denunciant es van oposar a la gravació de l’exploració psicològica, que consideren insòlita en l’àmbit penal, i la jutge d’instrucció la va acabar rebutjant; una negativa que va motivar al seu torn un recurs de la defensa.

La instrucció de la causa per presumpta agressió sexual, que va passar en un reservat de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre passat, es manté així encallada a l’espera que la justícia dirimeixi la discussió sobre les proves pericials, tot i que ja s’han practicat les principals diligències, com les declaracions de testimonis i l’anàlisi de les proves biològiques.

La defensa d’Alves podria tornar a demanar en qualsevol moment la posada en llibertat provisional del futbolista –que ja fa dos mesos que està en presó preventiva–, tot i que no ho ha fet de moment. I és que de la instrucció del cas no n’ha aflorat cap element nou en què fonamentar la seva petició d’excarceració.

Per contra, pot haver perdut força un dels principals arguments en què la defensa es va basar per justificar que no hi ha risc de fuga en l’esportista brasiler: l’arrelament amb què compta per estar empadronat a Esplugues de Llobregat i estar casat amb una espanyola. Fa una setmana, no obstant, la seva dona, la model Joana Sanz, anunciava a través de les xarxes socials la seva intenció de separar-se del futbolista, amb qui ha estat vuit anys casada.