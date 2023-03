Un 6,5% dels alumnes de 4t d'ESO va deixar els estudis el curs passat a Catalunya, mentre que, en anys anteriors, l'abandonament no havia baixat del 8%. Ara bé, a 3r d'ESO, els estudiants que no continuen han passat del 2,5% (2020-21) al 4,7% (2021-22).

On l'abandonament és més alt és als cicles de grau mitjà: un de cada quatre alumnes no acaba el primer curs. Són dades que Educació ha publicat amb motiu d'una cimera contra l'abandonament escolar. El departament ha anunciat que compartirà amb els ajuntaments les dades dels alumnes que deixen els estudis perquè puguin treballar per retornar-los al sistema educatiu. Un pas que, pel conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, respon a una "reivindicació històrica" dels municipis.

El Departament d'Educació ha donat a conèixer algunes dades obtingudes del registre escolar de Catalunya (RALC) en el marc de la cimera contra l'abandonament escolar prematur, que té lloc a Manresa aquest dijous, i d'on ha de sortir un pla de xoc amb la implicació dels diferents sectors com entitats, ajuntaments, agents locals i Síndic de Greuges.

Les sèrie de dades facilitades va des del curs 2017-18 fins al 2021-22.

L'abandonament escolar entre els alumnes de 4t d'ESO es va situar en el 6,47%, per sota dels anys anteriors. A 3r d'ESO, però, el 4,73% dels alumnes no va continuar els estudis, mentre que en els quatre cursos anteriors, aquesta taxa s'havia situat entre el 2% (2019-20) i el 3,09% (2018-19).

Pel que fa a l'educació postobligatòria, el percentatge d'alumnes que deixa els estudis a 1r de batxillerat es manté al voltant del 5% en els darrers anys (5,08% el curs passat). A cicles formatius de grau mitjà (CFPM), el 23,69% dels alumnes no va acabar el primer curs l'any passat. El 2017-18, aquest percentatge era del 26,26% i, el 2020-21, havia baixat al 21,31%.

Per territoris, el percentatge d'abandonament és similar a cada cicle i, a excepció de Girona, on la taxa més baixa és entre els alumnes de 3r d'ESO, a la resta de territoris, l'abandonament és més baix a 4rt d'ESO.

Totes les demarcacions coincideixen a tenir més abandonament escolar a primer curs de cicle formatiu de grau mitjà i on la taxa és més baixa és a les comarques del Maresme, Vallès Oriental i Catalunya Central. En canvi, la taxa més alta d'abandonament es registra entre els alumnes de Barcelona, Girona i Terres de l'Ebre.

Catalunya, molt per sobre de la mitjana europea

Catalunya es troba molt per sobre de la mitjana europea en abandonament escolar, amb una mitjana del 16,9% (2022), segons dades a partir de l'Enquesta de Població Activa (ja publicades anteriorment).

Aquesta xifra es manté estancada, ja que el 2017 era del 17%. A l'estat espanyol, l'abandonament se situa en el 13,9% (2022) i a Europa, en el 9,7% (2021). La Unió Europea estableix com a objectiu per al 2030 un índex d'abandonament escolar del 9%. Precisament, en la seva intervenció, Cambray ha destacat que el departament es fixa el repte d'aconseguir la fita del 9% el 2030.

A nivell europeu, la definició d'abandonament escolar prematur es fixa en les persones d'entre 18 i 24 anys que no tenen estudis d'educació secundària superior. En el context català (dades del RALC), s'inclou la població que no ha acabat l'ESO o que, després de finalitzar-lo, no ha acabat la segona etapa de l'educació secundària (postobligatòria) i no segueix cap formació.

Una llarga reivindicació dels ajuntaments per actuar amb dades

Educació ha explicat que compartirà amb els ajuntaments les dades dels alumnes que deixen els estudis i que aquesta és la principal mesura del Pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur, un pla que entitats fa temps que demanen, com va fer a principis de mes la Fundació Bofill, que va alertar que la taxa es mantenia estancada en uns nivells que no es podien "normalitzar".

La mesura és una llarga reivindicació dels ajuntaments, ja que els ha de permetre fer el seguiment i orientació en cas de detectar abandonament o risc que acabi passant i dissenyar polítiques per intentar retornar els estudiants al sistema.

Durant la seva intervenció, el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha explicat que "des d'Educació hem de posar noms i cognoms als alumnes que abandonen o amb risc d'abandonament. No els podem abandonar. Hem de compartir aquests noms i cognoms amb els municipis i és el que ara farem per primera vegada". En aquest sentit, ha afegit que "ens hi juguem el futur i les oportunitats d’una generació".

La idea d'Educació és, a l'inici del proper curs, demanar a les famílies o els alumnes (segons l'etapa educativa) un consentiment informat per a aquesta traçabilitat i orientació. A partir d'aquest document, Educació disposarà de les dades que, a través de la inspecció, podrà mostrar a les taules municipals d'escolarització i de planificació educativa, on hi ha ajuntaments i serveis socials.

Les taules de planificació faran el seguiment de les dades d'abandonament i els municipis, amb l'assessorament d'Educació, podran elaborar plans de prevenció i actuació. També hi participaran el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), escoles de noves oportunitats i altres agents socials del municipi.

Aquesta és una de les mesures més destacades que s’han exposat aquest matí a Manresa durant la celebració de la primera cimera contra l’abandonament escolar prematur.

Preferència per accedir a l'FP

El Departament d'Educació també ha avançat canvis en la preinscripció de FP. Després que l'any passat es donés preferència als alumnes procedents de 4t d'ESO, que van ser els primers a fer la preinscripció, de cara al curs que ve també es prioritzaran els estudiants que vinguin de 1r de batxillerat o de formació adults.

Fonts d'Educació expliquen que garantir la continuïtat dels alumnes entre cicles i que puguin cursar els estudis que volen en primera opció és una altra de les claus per lluitar contra l'abandonament escolar i d'aquí els canvis que s'introdueixen en els últims anys en l'accés a l'FP.

Altres mesures que planteja el Departament contra l'abandonament és augmentar el nombre d'orientadors als centres de FP, on inicialment n'hi havia 6 per a tot Catalunya, ara n'hi ha 60 i el departament preveu que se n'incorporin més. Educació destaca que ha posat en marxa altres mesures contra l'abandonament escolar, com el Pacte contra la segregació escolar, signat el 2019, o la gratuïtat del P2 en les escoles bressol públiques. Els resultats, espera anar-los veient en els propers anys.