L’inici de la primavera ja ens ha ofert els primers dies de temperatures càlides que, tot i així, no serà res comparat amb l’episodi de calor que ens espera a mitjans d'aquesta setmana. Un repunt dels termòmetres que durant tres jornades ens traslladarà a «temperatures pròpies de juny», tal com ha explicat l’Aemet en el seu pronòstic per als pròxims dies.

Segons detalla l’agència meteorològica estatal, la temperatura mitjana, que és la mitjana de la màxima i la mínima, prevista entre dimarts 28 i dijous 30, ens deixarà «valors molt inusuals pel seu caràcter càlid per a l’època». Seran registres diürns entre 10 °C i 15 °C per sobre de la mitjana a diversos punts de la geografia espanyola: Catalunya interior i nord-occidental, vall de l'Ebre i del Guadalquivir. Així, es podria arribar perfectament a registres superiors als 30 °C. A mediados de la próxima semana, si los pronósticos se cumplen, podríamos estar ante una situación realmente anómala en cuanto a las temperaturas, con más de 30 ºC en puntos del este y sur peninsular, así como en Canarias. pic.twitter.com/w8pw3HeJTn — AEMET (@AEMET_Esp) 25 de marzo de 2023 El repunt dels termòmetres començarà a partir de dimarts, després d’un dilluns de descens tèrmic moderat. Els dies de pic màxim de les temperatures es donaran entre dimecres i divendres, i ja dissabte s’iniciarà un brusc descens que tornaria a situar la temperatura en rangs més habituals per a aquestes dates. A mitjà termini, temperatura en augment i sense precipitació, només hi podria haver algun plugim aïllat a punts del litoral central durant el matí de dimarts 👇 pic.twitter.com/KXvTde835N — Meteocat (@meteocat) 26 de marzo de 2023 Aquesta combinació d’altes temperatures i falta de pluges està provocant una sequera i un caldo de cultiu perquè els incendis es puguin iniciar i propagar amb molta facilitat. Segons explica l’Aemet, malgrat estar encara molt lluny de l’estiu, el risc d’incendis «ja arriba a valors molt alts o extrems a determinades zones del país». Avís de Jorge Rey sobre el temps que farà per Setmana Santa