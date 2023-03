El servei d'urologia de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona ha fet la primera implantació de pròtesi de penis a un pacient amb disfunció erèctil severa. La incapacitat per aconseguir o mantenir una erecció per dur a terme una relació sexual satisfactòria sol afectar la meitat dels homes d'entre 40 i 70 anys. Té un important impacte negatiu en la qualitat de vida dels pacients i la causa acostuma a ser multifactorial. Si no responen als tractaments amb una millora d'hàbits i medicaments, se'ls pot implantar una pròtesi de penis. El grau de satisfacció dels pacients portadors és del 80%. Amb aquesta intervenció, el centre hospitalari "es consolida com a referent" a les comarques de tarragonines i ebrenques en l'àrea de salut sexual masculina.

Aquesta primera intervenció per implantar una pròtesi de penis al Joan XXIII es va fer el 15 de març i la va dirigir la referent d'andrologia d'urologia reconstructora i funcional, la doctora Isabel de la Cruz Hidalgo, amb la col·laboració de l'especialista Josep Torremadé.