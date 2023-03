Els Mossos d'Esquadra han detingut Clara Ponsatí mentre passejava en ple carrer a Barcelona després d'oferir una roda de premsa al Col·legi de Periodistes. Quan es trobava a l'alçada de la plaça de la Catedral envoltada de periodistes i acompanyada pel seu advocat, Gonzalo Boye, un agent de paisà l'ha aturada per identificar-la. L'exconsellera li ha ensenyat el carnet d'eurodiputada que portava penjat del coll per defensar la seva immunitat. Finalment, però, ha accedit a pujar al cotxe policial.

L'eurodiputada Clara Ponsatí havia assegurat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona just abans de ser detinguda que no tenia intenció d'entregar-se a les autoritats ni comparèixer davant del Tribunal Suprem, que va dictar una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència vinculat al referèndum de l'1-O. Feia cinc anys que havia marxat."No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha dit aquest dimarts a la tarda.

Amb actitud combativa amb l'Estat, ERC i l'europarlament, però admetent que torna perquè la reforma del Codi Penal l'ha beneficiat penalment. Ponsatí té en vigor una ordre de detenció a Espanya però per un delicte pel qual en principi no ingressarà a la presó encara que també té immunitat europarlamentària cautelar concedida pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Fonts del Suprem ja havien indicat que sí que Ponsatí no compareixia -com ha confirmat ella mateixa que no faria- seria detinguda per comunicar-li la citació davant el Suprem.

Fonts del Tribunal Suprem havien assegurat a l'ACN aquesta tarda que si l'exconsellera Clara Ponsatí compareixia voluntàriament davant el jutge instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, no seria detinguda. En el cas que no fes aquesta compareixença voluntària, apuntaven les mateixes fonts, els cossos i forces de seguretat de l'Estat tenen ordre de detenció vigent a l'Estat.

Segons aquestes fonts, la intenció del jutge Llarena és actuar de la mateixa manera com ho va fer respecte a les altres dues persones acusades de desobediència –delicte que no comporta penes de presó- Anna Gabriel i Meritxell Serret, que van comparèixer voluntàriament i van quedar en llibertat en previsió d'altres citacions.

En una piulada, ha dit que l'han detingut "il·legalment". En aquests moments, la traslladen a la Ciutat de la Justícia.