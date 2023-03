La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, ha manifestat que la sentència del TSJC no és "ni ferma ni justa". "No m'impedirà seguir treballant per l'únic objectiu pel qual vaig entrar a la política, la independència. No podem acceptar resignadament aquesta justícia simulada. Jo no em resigno", ha manifestat en una declaració institucional des de davant del Parlament.

Així mateix ha instat els partits a fer una "reflexió" i dir si estan disposats a "aprofitar-se dels efectes de la repressió" amb finalitats partidistes. "Jo em rebel·lo contra la injustícia i la seguiré combatent. Soc una persona integra i no he comès cap delicte", ha conclòs. El TSJC l'ha condemnat a 4,5 anys de presó i 13 d’inhabilitació. El Tribunal condemna Laura Borràs a 4 anys i mig de presó per falsedat i a 9 anys d'inhabilitació per prevaricació